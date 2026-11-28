परिसीमन विधेयक को लेकर अब तक केंद्र सरकार का विरोध कर रही डीएमके इस बार भाजपा के साथ खड़ी नजर आएगी. तमिलनाडु के हितों की सुरक्षा के लिए रखी गई अपनी दो प्रमुख मांगों पर सहमति मिलने के बाद पार्टी ने विधेयक के समर्थन का फैसला किया है. इसके साथ ही लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे.

इस फैसले को भाजपा और डीएमके के बीच एक साल से अधिक समय से चल रही बातचीत का नतीजा माना जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस और INDIA गठबंधन के दूसरे पूर्व सहयोगियों की ओर से इस फैसले की आलोचना होने की आशंका है. डीएमके ने शनिवार को अपने 22 लोकसभा और आठ राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है. इसमें पार्टी के फैसले पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी. पार्टी का कहना है कि उसका रुख बदला नहीं है, बल्कि केंद्र ने उसकी मांगों को स्वीकार किया है.

स्टालिन की दो शर्तों पर बनी सहमति

डीएमके की पहली मांग थी कि परिसीमन में तमिलनाडु की लोकसभा सीटों में समानुपातिक बढ़ोतरी हो, ताकि संसद में राज्य की मौजूदा हिस्सेदारी कम न हो. दूसरी मांग 1971 की जनगणना को सीटों के निर्धारण का आधार बनाकर इस व्यवस्था को अगले 25 साल तक बनाए रखने की थी.

पार्टी को आशंका थी कि 2027 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने से तमिलनाडु को करीब 10 सीटों का नुकसान हो सकता है. जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घटने का खतरा भी जताया गया था. फिलहाल लोकसभा में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 7.18 प्रतिशत है. डीएमके को डर था कि परिसीमन के बाद यह अनुपात कम हो सकता है.

कनिमोझी ने संभाली भाजपा से बातचीत की कमान

भाजपा और डीएमके के बीच बातचीत एक साल से अधिक समय से चल रही थी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल में विधेयक पहली बार पेश होने से पहले ही भाजपा ने डीएमके से संपर्क किया था. इस बातचीत में डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी राजाथी करुणानिधि ने अहम भूमिका निभाई.

डीएमके के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, अप्रैल में विधेयक गिरने की वजह पार्टी का विरोध था. अब जो नई व्यवस्था सामने आई है, वह भी डीएमके की ओर से रखी गई मांगों का परिणाम है. पार्टी का मानना है कि मौजूदा प्रस्ताव तमिलनाडु और डीएमके दोनों के हित में है.

भाजपा की ओर से बातचीत के दौरान यह तर्क दिया गया था कि यदि विधेयक पारित नहीं हुआ तो नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगले साल संबंधित संवैधानिक प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे.

पहले विधेयक को बताया था काला कानून

अप्रैल में स्टालिन ने परिसीमन विधेयक का मसौदा जलाकर इसे 'काला कानून' बताया था. उन्होंने मार्च 2025 में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश भी की थी. बैठक में निष्पक्ष परिसीमन की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया गया था.

अब डीएमके का कहना है कि उसके विरोध के कारण ही केंद्र सरकार को राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी प्रावधान शामिल करने पड़े. पार्टी इसे अपनी राजनीतिक जीत के तौर पर देख रही है.

INDIA गठबंधन से दूरी के बीच नया राजनीतिक दांव

डीएमके पहले ही टीवीके के हाथों अपने कुछ सहयोगी दलों को खो चुकी है और INDIA गठबंधन से भी बाहर हो चुकी है. ऐसे में भाजपा सरकार के विधेयक को समर्थन देने का फैसला कांग्रेस और दूसरे पूर्व सहयोगियों के निशाने पर आ सकता है.

डीएमके के एक अन्य नेता ने कहा कि केवल कांग्रेस की राजनीतिक चिंता के कारण तमिलनाडु के हितों के खिलाफ नहीं जाया जा सकता. अगर पार्टी ने पहले विरोध नहीं किया होता तो आज केंद्र से इन मांगों को स्वीकार नहीं कराया जा सकता था.

गौरतलब है कि डीएमके ने अगस्त में विधानसभा में टीवीके सरकार की ओर से लाए गए उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें केंद्र से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बरकरार रखने की मांग की गई थी.

इस बीच स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि डीएमके तमिलनाडु के हितों से कभी समझौता नहीं करेगी और न ही अपने सिद्धांतों से पीछे हटेगी. पार्टी अपनी दोनों मांगों पर कायम है और उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है.

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