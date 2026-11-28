Realme 17 Ultra : Realme की अपकमिंग 17 सीरीज को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो इस लाइनअप को पहले से ज्यादा खास बना सकती है. अभी तक इस सीरीज में Realme 17 Pro और Realme 17 Pro+ जैसे मॉडल की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब एक नए स्मार्टफोन का नाम भी लीक में सामने आया है. यह फोन Realme 17 Ultra हो सकता है, जिसे Pro मॉडल्स से ऊपर रखा जा सकता है. खास बात यह है कि कंपनी ने अपनी नंबर सीरीज में अब तक कोई Ultra मॉडल पेश नहीं किया है. ऐसे में अगर यह लीक सही साबित होती है, तो Realme के लिए यह पहली बार होगा.

Realme 17 Ultra में मिल सकती है 165Hz की OLED स्क्रीन

लीक के मुताबिक, इस फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसका रेजोल्यूशन 1.5K या 2K हो सकता है. फोन में Snapdragon प्रोसेसर दिए जाने की बात भी कही गई है. इसके अलावा यह ColorOS 17 पर काम कर सकता है.

दो स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है फोन

स्टोरेज के लिए Realme 17 Ultra के दो वेरिएंट सामने आए हैं. इन दोनों में 12GB रैम मिलेगी, जबकि स्टोरेज के ऑप्शन 256GB और 512GB हो सकते हैं. फोन Silver और Red कलर में आ सकता है, हालांकि इसकी कीमत और लॉन्च डेट को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

9000mAh की बैटरी और कूलिंग फैन की चर्चा

Realme 17 Ultra में 9000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है. इसके अलावा फोन में फुल मेटल बॉडी दी जा सकती है. लीक में एक इंटरनल कूलिंग फैन और लाइट रिंग का भी जिक्र किया गया है.

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200MP कैमरे के साथ मिल सकता है 120x जूम

कैमरा के मामले में भी Realme का यह फोन काफी दमदार हो सकता है. लीक के अनुसार, इसके पिछले हिस्से में तीन कैमरे दिए जा सकते हैं. इनमें 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का सेकेंडरी कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होने की बात कही गई है. फोन में 120x तक जूम सपोर्ट मिल सकता है. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसमें Open Gate और Log वीडियो मोड के साथ 120fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है.

Realme 17 Pro और Pro+ के फीचर्स भी हुए लीक

Realme 17 सीरीज के दूसरे फोन भी लगातार लीक का हिस्सा बन रहे हैं. Realme 17 Pro में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर और 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने की बात कही गई है. इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा और 65W चार्जिंग सपोर्ट वाली 10,000mAh बैटरी मिल सकती है. वहीं Realme 17 Pro+ में 1.5K OLED डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की चर्चा है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 3.5x जूम वाला 50MP टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. Dimensity 7500 चिपसेट का नाम भी इस सीरीज के लीक में सामने आया है.

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