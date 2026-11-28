X Parental Controls : X ने टीनएज यूजर्स की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया Parental Controls फीचर पेश किया है. इसकी मदद से पैरेंट्स अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखने के साथ उनके अकाउंट की कुछ सेटिंग्स भी कंट्रोल कर सकेंगे. पेरेंट्स यह तय कर पाएंगे कि बच्चे किस तरह का कंटेंट देखें, उन्हें कौन मैसेज कर सके और रोजाना कितनी देर प्लेटफॉर्म का यूज करें, हालांकि इस फीचर में बच्चों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है. पैरेंट्स उनके निजी मैसेज नहीं पढ़ सकेंगे और न ही सर्च हिस्ट्री देख पाएंगे.

13 से 17 साल के बच्चों के अकाउंट पर मिलेगा कंट्रोल

X ने अपने Safety अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए नए Parental Controls फीचर की जानकारी दी है. यह सुविधा 13 से 17 साल की उम्र के टीनएजर्स के अकाउंट के लिए उपलब्ध कराई गई है. इसके तहत पेरेंट्स अपना अकाउंट बच्चे के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. इसके बाद पैरेंट्स कुछ जरूरी सेटिंग्स में बदलाव कर सकेंगे, हालांकि अकाउंट का मेन एक्सेस बच्चे के पास ही रहेगा और पैरेंट्स की ओर से किए गए बदलावों की जानकारी भी उसे दिखाई देगी.

कंटेंट और फॉलोअर्स को कर सकेंगे मैनेज

X के नए कंट्रोल्स में कंटेंट से जुड़ी कई सेटिंग्स भी दी गई हैं. पेरेंट्स For You फीड में आने वाले सुझावों और वीडियो को उन अकाउंट्स तक सीमित कर सकते हैं जिन्हें उनका बच्चा पहले से फॉलो करता है. इसके अलावा पेरेंट्स कुछ खास शब्दों को फिल्टर कर सकते हैं और संवेदनशील कंटेंट को बंद कर सकते हैं. पेरेंट्स नए फॉलोअर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकेंगे. इस सेटिंग के तहत बच्चे का अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा, जिससे उसकी प्रोफाइल तक पहुंच को सीमित किया जा सकेगा.

स्क्रीन टाइम पर भी रख सकेंगे नजर

इस फीचर के जरिए पैरेंट्स यह देख सकते हैं कि उनके बच्चे ने पिछले एक हफ्ते में X पर कितना समय बिताया है. इसके अलावा पेरेंट्स रोजाना प्लेटफॉर्म यूज करने की समय सीमा भी तय कर सकते हैं. इससे पैरेंट्स को बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने में मदद मिलेगी.

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पहले से मौजूद हैं कुछ सुरक्षा सेटिंग्स

X पर टीनएजर अकाउंट के लिए कुछ सुरक्षा सुविधाएं पहले से ही डिफॉल्ट रूप से चालू रहती हैं. इनमें प्रोटेक्टेड मोड, संवेदनशील कंटेंट पर रोक और टारगेटेड विज्ञापनों पर प्रतिबंध शामिल हैं. प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम उम्र 13 साल तय है.

एक पैरेंट पांच टीन अकाउंट कर सकेगा लिंक

X के मुताबिक, एक पैरेंट्स अधिकतम पांच टिनएर्जस के अकाउंट को अपने साथ लिंक कर सकते हैं, हालांकि एक टीनएजर का अकाउंट एक समय में सिर्फ एक पैरेंट से ही जुड़ सकता है. इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए पेरेंट्स और बच्चे, दोनों की परमिशन जरूरी होगी.

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