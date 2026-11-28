संसद के आगामी विशेष सत्र में पेश होने वाले परिसीमन विधेयक-2026 के तहत परिसीमन आयोग के गठन और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, परिसीमन आयोग में तीन प्रमुख सदस्य होंगे. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी. वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के सदस्य होंगे.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, संसद से विधेयक पारित होते ही परिसीमन आयोग का गठन कर दिया जाएगा. आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर तय करेगी. जरूरत पड़ने पर आयोग के अनुरोध पर इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकेगा.

मेघालय और नागालैंड के लिए अलग व्यवस्था

विधेयक में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी प्रावधान किया गया है. सामान्य तौर पर संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के सदस्य होंगे. हालांकि, मेघालय और नागालैंड के मामले में इस उद्देश्य के लिए राज्यपाल की ओर से नामित व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका निभाएगा.

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान

जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण परिसीमन को लेकर विशेष व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. सरकारी अधिकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के उन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग निभाएगा, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आते हैं. यह प्रक्रिया तभी पूरी की जाएगी, जब भविष्य में वह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे से बाहर होगा.

2029 के लोकसभा चुनाव में लागू होगा आरक्षण

सरकारी अधिकारी के मुताबिक, परिसीमन विधेयक पारित होने के तुरंत बाद आयोग का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की तैयारी है. इसके लिए राज्यों में संविधान संशोधन विधेयक को भी समानांतर रूप से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

अधिकारी ने बताया कि संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों से मंजूरी दिलाने की बात है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संवैधानिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक परंपरा के तौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है.

इस तरह प्रस्तावित विधेयक में परिसीमन आयोग के गठन, सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. वहीं, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.