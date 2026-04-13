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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब रेस्तरां में Google आपके लिए बुक करेगा टेबल! कमाल का है नया AI फीचर, जानें कैसे करें यूज?

अब रेस्तरां में Google आपके लिए बुक करेगा टेबल! कमाल का है नया AI फीचर, जानें कैसे करें यूज?

Google AI Mode: यह नया फीचर Google के AI Mode का हिस्सा है जो Gemini पर आधारित है.यह अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर रियल-टाइम में उपलब्ध टेबल्स की जानकारी भी जुटा लेता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Apr 2026 08:29 AM (IST)
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  • Google AI अब सर्च से सीधे रेस्टोरेंट ढूंढकर टेबल बुक करेगा।
  • Gemini पर आधारित यह फीचर Zomato, Swiggy से जानकारी जुटाएगा।
  • यह Agentic AI की ओर कदम, कई काम एक साथ करेगा।
  • भविष्य में टिकट बुकिंग, अपॉइंटमेंट आदि भी सर्च से हो सकेंगे।

Google AI Mode: Google ने एक ऐसा नया AI फीचर पेश किया है जो बाहर खाने की प्लानिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकता है. अब आपको अलग-अलग ऐप या वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सीधे सर्च बार से ही रेस्टोरेंट ढूंढकर टेबल बुक कर पाएंगे.

क्या है AI Mode?

यह नया फीचर Google के AI Mode का हिस्सा है जो Gemini पर आधारित है. पहले जहां सर्च करने पर आपको कई लिंक मिलते थे और आपको खुद जानकारी ढूंढनी पड़ती थी वहीं अब यह सिस्टम आपकी बात को समझकर सीधे काम भी कर सकता है. मान लीजिए आप लिखते हैं “कल के लिए साउथ दिल्ली में रूफटॉप रेस्टोरेंट में टेबल बुक करो” तो AI आपकी जरूरत को समझकर उसी हिसाब से विकल्प दिखाता है. यह अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर रियल-टाइम में उपलब्ध टेबल्स की जानकारी भी जुटा लेता है.

कैसे करता है यह फीचर काम?

यह सिस्टम Zomato, Swiggy जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा इकट्ठा करता है और फिर आपकी पसंद के अनुसार बेस्ट ऑप्शन सामने रखता है. आपको एक ही जगह पर अलग-अलग रेस्टोरेंट्स उनकी टाइमिंग और उपलब्ध स्लॉट्स दिख जाते हैं. इसके बाद आप सीधे वहीं से बुकिंग कर सकते हैं. कई मामलों में AI खुद ही बुकिंग प्रोसेस को आसान बना देता है जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं.

Agentic AI क्या है और क्यों है खास?

यह फीचर Agentic AI की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसका मतलब है कि अब AI सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपकी तरफ से कई स्टेप्स वाला काम भी पूरा करेगा. जहां पहले आपको अलग-अलग ऐप खोलकर तुलना करनी पड़ती थी वहीं अब AI यह सब अपने आप कर देता है और आपको सीधा रिजल्ट देता है.

यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

इस नए फीचर से रोजमर्रा के काम काफी आसान हो जाएंगे. चाहे आपको जल्दी में लंच बुक करना हो या किसी खास मौके के लिए डिनर प्लान करना हो अब यह काम कुछ सेकंड में हो सकता है. आने वाले समय में Google इस AI को और भी एडवांस बना सकता है जिससे आप टिकट बुकिंग, अपॉइंटमेंट या अन्य सेवाएं भी सीधे सर्च के जरिए कर पाएंगे.

सर्च का नया दौर शुरू

Google का यह कदम सर्च को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से आगे ले जाकर एक एक्शन लेने वाले प्लेटफॉर्म में बदल रहा है. अगर यह फीचर बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लगा तो लोग ऑनलाइन प्लानिंग करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या Google पर लीक हो गई है आपकी पर्सनल जानकारी? बस ये ट्रिक अपनाएं और मिनटों में हटाएं अपनी डिटेल्स

Published at : 13 Apr 2026 08:29 AM (IST)
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