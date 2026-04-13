Gmail भी हो गया एकदम प्राइवेट, एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहेंगे आपके सारे मेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जीमेल में एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन की सुविधा एंड्रॉयड, आईओएस पर उपलब्ध।

ईमेल भेजने से पहले लॉक आइकन से अतिरिक्त एनक्रिप्शन चुना जा सकता है।

यह फीचर गूगल वर्कस्पेस एंटरप्राइज यूजर्स के लिए अभी जारी किया गया।

E2EE से केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही ईमेल की सामग्री देख सकते हैं।

Gmail End-to-End Encryption: गूगल ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने कहा कि अब जीमेल पर भी एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन (E2EE) सपोर्ट आ गया है और यह एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पर अवेलेबल होगा. इसका मतलब है कि मोबाइल डिवाइस पर आपके मेल अब कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा. सेंडर और रिसीवर के अलावा बाकी सबके लिए मेल एनक्रिप्टेड होंगे. बता दें कि यूजर प्राइवेसी के लिए E2EE को महत्वपूर्ण माना जाता है. व्हाट्सऐप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही यह सपोर्ट मिलता है. आइए जानते हैं कि Gmail End-to-End Encryption फीचर कैसे काम करेगा और इससे यूजर्स को क्या फायदा होगा.

कैसे काम करेगा Gmail End-to-End Encryption?

यह फीचर रोल आउट होने के बाद अब यूजर्स के पास अपने ईमेल्स को एनक्रिप्ट करने का ऑप्शन आ गया है. अब यूजर मेल कंपोज करते समय लॉक आइकन पर टैप कर एडिशनल एनक्रिप्शन को चूज कर पाएंगे. इससे मेल सेंड होने से पहले ही एनक्रिप्ट हो जाएगा. सेंडर के पास भी यह मेल एनक्रिप्टेड ही पहुंचेगा. जो सेंडर जीमेल यूज नहीं करते, वो भी वेब ब्राउजर में जाकर इस मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं. यहां उन्हें रिप्लाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा.

अभी इन यूजर्स के लिए आया है Gmail End-to-End Encryption

Gmail End-to-End Encryption फीचर अभी गूगल वर्कस्पेस एंटप्राइज यूजर्स के लिए आया है. इसे यूज करने के लिए एडमिन को एडमिन कंसोल से एंड्रॉयड और iOS सपोर्ट को एक्टिवेट करना होगा. इसके बाद यूजर्स इस फीचर को यूज कर पाएंगे.

यूजर्स के लिए इस फीचर का क्या फायदा?

मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर इस फीचर के एक्सपेंशन से यूजर्स का काफी फायदा होगा. अब वे कहीं से भी अपने सेंसेटिव ईमेल्स को मैनेज कर पाएंगे. अभी से पहले उन्हें इस फीचर को यूज करने के लिए डेस्कटॉप या थर्ड-पार्टी टूल्स की जरूरत पड़ती थी, जो अब खत्म हो गई है. अगर बिजनेसेस की बात करें तो अब उनका डेटा एनक्रिप्टेड रहेगा. इसकी एनक्रिप्शन कीज भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहेगी, जो सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफर करती है.

क्या होता है End-to-End Encryption?

E2EE एक सिक्योर कम्यूनिकेशन प्रोसेस है, जिसमें सेंडर के डिवाइस पर डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है और यह रिसीवर के डिवाइस पर जाकर ही डिक्रिप्ट होता है. इससे किसी भी मैसेज या कंटेट को केवल सेंडर और रिसीवर ही देख पाते हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स, हैकर्स और सरकारी एजेंसी E2EE वाले मैसेज को पढ़ या देख नहीं पातीं. इससे यूजर को प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ-साथ डेटा सिक्योरिटी भी मिलती है.

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