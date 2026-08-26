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लैपटॉप खरीदते समय सबसे ज्यादा क्या देखते हैं लोग? रिपोर्ट में हुआ खुलासा

एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोग लैपटॉप खरीदते समय कौन से फीचर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं. बता दें कि इसमें रैम और स्टोरेज दूसरे और तीसरे स्थान पर है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Aug 2026 11:54 AM (IST)
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लैपटॉप एक ऐसा गैजेट है दो आज के डिजिटल दुनिया में ज्यादातर लोगों के काम आता है. ऑफिस से लेकर सरकारी दफ्तर तक, कॉलेज से लेकर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तक, अब लैपटॉप की जरूरत पड़ती है. टेक्नोलॉजी के बढ़ते विस्तार को देखते हुए अब लोग भी लैपटॉप खरीदते समय कई चीजों को चेक करने लगे हैं. जी हां, दरअसल, Amazon के पहले Best in Tech Survey के दूसरे स्टेज के रिजल्ट्स के मुताबिक, अब लोग लैपटॉप खरीदते समय उसके प्रोसेसर को सबसे ज्यादा चेक करते हैं. इसके बाद ही बाकी की चीजों को चेक किया जाता है.

AI फीचर्स ने बढ़ाया क्रेज

रिपोर्ट के अनुसार, आज के ज्यादातर एडवांस लैपटॉप में अब यूजर्स को AI फीचर्स मिलने लगे हैं जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं. इन फीचर्स से लोगों के लैपटॉप चलाने का एक्सपीरिएंस भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुआ है. सर्वे के अनुसार, 58% लैपटॉप खरीदारों का मानना है कि आने वाले AI फीचर्स उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं. इसके बाद 25% खरीदार तेज AI प्रोसेसिंग वाले चिप्स चाहते हैं. वहीं 23% लोगों की दिलचस्पी AI बेस्ड कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग में है. इसके अलावा करीब 17% यूजर्स रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स को पसंद कर रहे हैं.

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टैबलेट में डिस्प्ले सबसे बड़ी प्राथमिकता

लैपटॉप से अलग टैबलेट खरीदने वालों की पसंद कुछ अलग नजर आई. सर्वे में 74% टैबलेट खरीदारों ने डिस्प्ले के साइज और क्वालिटी को सबसे जरूरी प्वाइंट बताया है. इसके मुकाबले सिर्फ 12% लोगों ने कीमत और 9% ने प्रोसेसर को पहली अपनी पहली जरूरत बताया है.

खरीदारी से पहले लंबी रिसर्च

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वे में ये भी सामने आया कि अब लोग लैपटॉप खरीदने से पहले लंबी रिसर्च करते हैं. करीब एक चौथाई खरीदार लैपटॉप खरीदने से दो महीने से ज्यादा समय तक रिसर्च करते हैं. फैसला लेते समय रिव्यू और रेटिंग को भी काफी जरूरी माना जाता है.

क्यों तेज प्रोसेसर बनी लोगों की पसंद

दरअसल, लैपटॉप का प्रोसेसर यानी CPU उसके परफॉर्मेंस का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है. ये सिस्टम में होने वाले ज्यादातर कंप्यूटिंग कामों को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है. तेज प्रोसेसर होने पर ऐप्स जल्दी खुलते हैं, फाइलों के साथ काम करना आसान होता है और मल्टीटास्किंग के दौरान लैपटॉप स्लो नहीं होता है. यही वजह है कि ऑफिस वर्क, पढ़ाई, प्रोग्रामिंग या कंटेंट क्रिएशन जैसे कामों के लिए लैपटॉप खरीदने वाले लोग प्रोसेसर पर खास ध्यान देते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Aug 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
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