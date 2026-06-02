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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं! Gemini का Digital Avatar आपके लिए खुद बनाएगा वीडियो

अब कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं! Gemini का Digital Avatar आपके लिए खुद बनाएगा वीडियो

Google Gemini Digital Avatar: यदि आप अपना डिजिटल क्लोन तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Jun 2026 12:40 PM (IST)
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  • Jio और Airtel के यूजर्स को मिल रहा है मुफ्त एक्सेस।

Google Gemini Digital Avatar: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में Google लगातार नए प्रयोग कर रहा है. इसी कड़ी में कंपनी ने Gemini के लिए एक नया Digital Avatar फीचर पेश किया है जिसकी मदद से यूजर्स अपना AI आधारित डिजिटल रूप तैयार कर सकते हैं. यह वर्चुअल अवतार किसी भी वीडियो में आपकी जगह मुख्य किरदार की भूमिका निभा सकता है. यह तकनीक Google के उन्नत Gemini Omni मॉडल पर आधारित है.

यह फीचर खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, शिक्षकों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि अब वीडियो बनाने के लिए हर बार कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं होगी.

Gemini में Digital Avatar कैसे बनाएं?

यदि आप अपना डिजिटल क्लोन तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें. सबसे पहले Gemini की आधिकारिक वेबसाइट gemini.google.com खोलें. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ‘+’ (प्लस) आइकन पर क्लिक करें. अब वहां मौजूद More Uploads विकल्प पर जाएं और Avatar विकल्प चुनें. इसके बाद स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा. इस QR कोड को अपने स्मार्टफोन से स्कैन करें.

QR कोड स्कैन करने के बाद मोबाइल में फेस रिकॉर्डिंग पेज खुल जाएगा. यहां आपको कुछ निर्धारित नंबर बोलने होंगे और अपने चेहरे को अलग-अलग एंगल से दिखाना होगा. यह प्रोसेस AI को आपके चेहरे की सटीक डिजिटल पहचान बनाने में मदद करती है. सभी चरण पूरे होने के बाद आपका डिजिटल अवतार तैयार होकर सेव हो जाएगा. इसे आपके Gmail यूजरनेम के नाम से स्टोर किया जाता है.

तैयार Avatar का इस्तेमाल कैसे करें?

एक बार डिजिटल अवतार बनने के बाद आप इसे वीडियो तैयार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए Gemini के प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपने यूजरनेम से पहले @ लगाकर लिखें. उदाहरण के तौर पर यदि आपकी ईमेल आईडी aryan@gmail.com है तो आपका अवतार @aryan नाम से उपलब्ध होगा.

अब अंग्रेजी में अपना वीडियो प्रॉम्प्ट लिखें. जैसे:

Create a video of @aryan walking on the streets of London.

इसके बाद Gemini आपके डिजिटल अवतार को इस्तेमाल करके वीडियो तैयार कर देगा. हालांकि फिलहाल एक वीडियो में केवल एक ही मानव अवतार का उपयोग किया जा सकता है. यानी एक समय में सिर्फ एक डिजिटल कैरेक्टर ही वीडियो का हिस्सा बन सकता है.

क्या यह फीचर मुफ्त है?

Google का यह फीचर सभी के लिए पूरी तरह मुफ्त नहीं है. इसका इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के AI Pro या AI Ultra सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है. भारत में AI Pro प्लान की कीमत करीब 1,950 रुपये प्रति माह है. हालांकि कुछ टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को यह सुविधा बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करा रही हैं.

Jio और Airtel यूजर्स को मिल रहा फायदा

Jio ग्राहकों के लिए ऑफर

Reliance Jio अपने ग्राहकों को Gemini AI Pro का लगभग 18 महीने का मुफ्त एक्सेस दे रहा है. इसे MyJio ऐप के जरिए सक्रिय किया जा सकता है.

Airtel ग्राहकों के लिए ऑफर

Bharti Airtel अपने पोस्टपेड ग्राहकों को Gemini AI Pro सेवा छह महीने तक बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करा रही है.

भविष्य में और बढ़ेगा Digital Avatar का इस्तेमाल

AI आधारित डिजिटल अवतारों का उपयोग आने वाले समय में और व्यापक हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि वीडियो कॉलिंग, वर्चुअल मीटिंग्स और डिजिटल कंटेंट निर्माण में ऐसे अवतार बड़ी भूमिका निभाएंगे. इसी तरह की तकनीक की झलक पहले Apple ने अपने Vision Pro प्लेटफॉर्म में भी दिखाई थी.

भविष्य में लोग अपने AI अवतार की मदद से वीडियो ब्लॉग (Vlog) बना सकेंगे, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकेंगे और कई डिजिटल कार्य बिना कैमरे के सामने आए पूरा कर पाएंगे. इससे कंटेंट क्रिएशन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

YouTube पर AI वीडियो की अब नहीं चलेगी चालाकी! खुद बताएगा कौन-सा कंटेंट है नकली

Published at : 02 Jun 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
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