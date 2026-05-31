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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro में मिलेगा अब तक का सबसे धाकड़ कैमरा सेटअप, लेकिन जेब करनी पड़ सकती है ढीली

iPhone 18 Pro में मिलेगा अब तक का सबसे धाकड़ कैमरा सेटअप, लेकिन जेब करनी पड़ सकती है ढीली

iPhone 18 Pro Camera Upgrade: iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में अब तक का सबसे धाकड़ कैमरा सेटअप मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए ग्राहकों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 31 May 2026 02:44 PM (IST)
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  • iPhone 18 Pro में वेरिएबल अपर्चर और बड़े लेंस का होगा अपग्रेड।
  • इस नए कैमरा सेटअप से ऐप्पल की लागत 50% तक बढ़ेगी।
  • वेरिएबल अपर्चर से कम रोशनी में बेहतर और प्रोफेशनल फोटो मिलेंगी।
  • बढ़ी लागत के कारण नए आईफोन मॉडल्स महंगे हो सकते हैं।

iPhone 18 Pro Camera Upgrade: ऐप्पल के अपकमिंग प्रो आईफोन में अब तक की सबसे बड़ी कैमरा अपग्रेड देखने को मिल सकती है. पिछले कई महीनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max मॉडल में प्राइमरी कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर और बड़े लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है. अब ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन अपग्रेड के कारण ऐप्पल की लागत बढ़ जाएगी. नए कैमरा सेटअप के लिए ऐप्पल को मौजूदा मॉडल के सेटअप की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा. ऐसे में यह देखना होगा कि क्या ऐप्पल सितंबर में लॉन्च होने वाले इन प्रो मॉडल्स की कीमत में इजाफा करेगी या नहीं.

सालों से हो रहा है वेरिएबल अपर्चर का इंतजार

आईफोन के कैमरा सेटअप में वेरिएबल अपर्चर का इंतजार कई सालों से हो रहा है. इस साल आखिरकार ऐप्पल इस फीचर को पहली बार पेश करने के लिए तैयार है. अभी तक के आईफोन में फिक्स अपर्चर होता है. वेरिएबल अपर्चर के आने के बाद कैमरा सेंसर तक पहुंचने वाली लाइट को फिजिकली एडजस्ट किया जा सकेगा. इससे कम रोशनी वाली कंडीशन में प्रोफेशनल कैमरा जैसी फोटो ली जा सकेगी. साथ ही फोटो में नैचुरल बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट मिलेगा. इसके लिए यूजर को किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा.

ऐप्पल के लिए इस अपग्रेड का क्या मतलब?

इमेज क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ऐप्पल कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी यूज करते आई है, लेकिन अब वेरिएबल अपर्चर के तौर पर कैमरा हार्डवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है. कई एंड्रॉयड फोन में यह फीचर पहले से ही मौजूद है और आईफोन में इसके इंट्रोडक्शन के बाद बाकी अन्य कंपनियां भी ऐसा फीचर ला सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हार्डवेयर अपग्रेड ऐप्पल को काफी महंगा पड़ रहा है. यह अभी तक के कैमरा सेटअप से ज्यादा महंगी है. चाइनीज सप्लायर सन्नी ऑप्टिकल इस कंपोनेंट के प्रोडक्शन का ज्यादातर काम संभालेगी.

क्या आईफोन होंगे महंगे?

कैमरा अपग्रेड के कारण लागत बढ़ने के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अपकमिंग आईफोन महंगे होंगे? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि iPhone 18 Pro मॉडल्स में कैमरा अपग्रेड के साथ नेक्स्ट-जनरेशन सिलिकॉन और एडिशनल कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलने वाले हैं. मेमोरी चिप्स शॉर्टेज के बावजूद ऐप्पल अभी तक कीमतों में बढ़ोतरी को टालती आई है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ऐप्पल अपनी लागत का कुछ भार ग्राहकों पर डाल सकती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 31 May 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
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