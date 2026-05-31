गर्मियों की छुट्टियों का लें पूरा मजा, साथ रखेंगे ये गैजेट तो नहीं रहेगी टेंशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छुट्टियों में यात्रा के लिए जरूरी गैजेट, जैसे पावर बैंक, सामान ट्रैक करें।

10,000-20,000 mAh पावर बैंक डिवाइस को कई बार चार्ज कर सकता है।

बैग में लगेज ट्रैकर से सामान गुम होने की चिंता दूर होगी।

नॉइस-कैंसिलिंग ईयरफोन सफर के दौरान शोर कम कर आनंद बढ़ाएगा।

Summer Vacation Essential Gadgets: गर्मियों की छुट्टियां आते ही लोग वेकेशन पर जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं. अगर आप भी इन छुट्टियों में पहाड़ों या बीच पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी पैकिंग में कुछ गैजेट होने जरूरी हैं. ये गैजेट होने पर फोटो लेते या वीडियो कॉल करते समय यह चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है. इसके अलावा सामान गुम होने की चिंता भी दूर हो जाएगी. आइए उन गैजेट पर एक नजर डालते हैं, जो आपको वैकेशन पर जाते समय साथ ले जाने चाहिए.

पावर बैंक है बहुत जरूरी

आप पहाड़ों पर जा रहे हैं या जंगल में, आपके डिवाइस को ऑन रखने के लिए पावर बैंक बहुत काम आएगा. 10,000 से 20,000 mAh की रेंज वाला पावर बैंक आपके फोन को कई बार चार्ज कर सकता है. फोन के अलावा यह दूसरी एक्सेसरीज को भी पावर देने के काम आ जाएगा. आजकल मार्केट में फ्लैशलाइट वाले पावर बैंक भी अवेलेबल हैं, जो अंधेरे को दूर करने में मदद करेंगे. हालांकि, अगर आप हवाई सफर करने वाले हैं तो फ्लाइट में पावर बैंक को लेकर नियमों की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें

लगैज ट्रैकर

सफर के दौरान सामान गुम होने की टेंशन लगी रहती है. इससे छुटकारा पाने के लिए आप एयरटैग जैसे ट्रैकर यूज कर सकते हैं. आपको बस इन्हें अपने बैग या ट्रॉली की पॉकेट में रखने की जरूरत है और आपकी फोन पर इसकी सारी लोकेशन मिलती रहेगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या होटल की लॉबी, इन ट्रैकर की मदद से आप हर जगह अपने सामान की लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे.

नॉइस-कैंसिलिंग ईयरफोन

अगर आप वेकेशन के दौरान लंबा सफर करने वाले हैं तो नॉइस-कैंसिलिंग ईयरफोन आपके सामान में जरूर होने चाहिए. एयरप्लेन में यह केबिन नॉइस को ब्लॉक कर देंगे तो रेलवे के सफर में ट्रेन और बाकी यात्रियों के शोर को आपके कानों तक पहुंचने से रोक देंगे. ईयरफोन पर म्यूजिक के साथ आपका सफर और भी सुहाना बन जाएगा.

ये गैजेट भी आएंगे काम

वाटरप्रूफ पाउच- अगर आप बीच पर या ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं तो जहां पर बारिश ज्यादा होती है तो वाटरप्रूफ पाउच आपके फोन को पानी और डस्ट से सुरक्षित रखेगा.

ई-रीडर- अगर आपको पढ़ने का शौक है तो ई-रीडर आपके सामान में होना जरूरी है. इसी तरह अगर आप ज्यादा गर्मी वाली जगह पर जा रहे हैं तो रिचार्जेबल फैन भी आपके काम आ जाएगा.

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