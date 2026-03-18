हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी50,000 से कम में मिल रहे ये 5 धांसू गेमिंग स्मार्टफोन! जानें इस साल कौन सा है सबसे ज्यादा पावरफुल?

50,000 से कम में मिल रहे ये 5 धांसू गेमिंग स्मार्टफोन! जानें इस साल कौन सा है सबसे ज्यादा पावरफुल?

Gaming Smartphones: अगर आप गेमिंग के लिए नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सा फोन बेहतर रहेगा तो मार्केट में कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो शानदार फीचर्स के साथ आते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Mar 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gaming Smartphones Under 50K: अगर आप गेमिंग के लिए नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सा फोन बेहतर रहेगा तो मार्केट में कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो शानदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और स्मूद डिस्प्ले के साथ आते हैं. आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो 50,000 रुपये के अंदर आते हैं.

OnePlus 15R

यह स्मार्टफोन हाई-एंड गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो भारी-भरकम गेम्स को भी आसानी से चला सकता है. बड़ी AMOLED स्क्रीन और 165Hz रिफ्रेश रेट इसे गेमिंग के लिए और भी स्मूद बनाते हैं. साथ ही 7400mAh की बड़ी बैटरी लंबे समय तक गेमिंग का मजा देती है.

iQOO 15R

iQOO का यह फोन गेमिंग के दीवानों के लिए शानदार विकल्प है. इसमें भी Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलता है, जो तेज परफॉर्मेंस देता है. 7600mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग इसे लंबे गेमिंग सेशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं. 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को स्मूद और रेस्पॉन्सिव बनाता है.

Realme 16 Pro+ 5G

Realme का यह स्मार्टफोन शानदार ब्राइटनेस और बड़ी स्क्रीन के साथ आता है. इसका AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल देता है. MediaTek Dimensity प्रोसेसर के साथ यह फोन अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है और 7000mAh बैटरी इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाती है.

Google Pixel 10A

यह फोन Google के Tensor G4 प्रोसेसर के साथ आता है जो स्टेबल और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देता है. इसका P-OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद अनुभव देता है. हालांकि बैटरी थोड़ी कम है लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इसे बैलेंस बना देता है.

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G एक ऑलराउंडर फोन है जो गेमिंग के साथ-साथ शानदार डिजाइन भी देता है. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और AMOLED डिस्प्ले के साथ यह फोन अच्छा गेमिंग अनुभव देता है. 6500mAh बैटरी इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाती है.

यह भी पढ़ें:

कमरे के अंदर या बाहर, कहां रखने से AC जैसी कूलिंग देगा कूलर? अभी जान लिया तो पूरी गर्मी आएगा काम

Published at : 18 Mar 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Best Gaming Smartphones Gaming Smartphones Under 50K
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
50,000 से कम में मिल रहे ये 5 धांसू गेमिंग स्मार्टफोन! जानें इस साल कौन सा है सबसे ज्यादा पावरफुल?
50,000 से कम में मिल रहे ये 5 धांसू गेमिंग स्मार्टफोन! जानें इस साल कौन सा है सबसे ज्यादा पावरफुल?
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT में 'एडल्ट मोड' आएगा? एक्सपर्ट्स की बातें सुनने के बाद कंपनी ने कर लिया बड़ा फैसला
क्या ChatGPT में 'एडल्ट मोड' आएगा? एक्सपर्ट्स की बातें सुनने के बाद कंपनी ने कर लिया बड़ा फैसला
टेक्नोलॉजी
1 मिनट में 2200 लीटर, इलेक्ट्रिक कार में लगी आग बुझाने के लिए इतना पानी क्यों लगता है?
1 मिनट में 2200 लीटर, इलेक्ट्रिक कार में लगी आग बुझाने के लिए इतना पानी क्यों लगता है?
टेक्नोलॉजी
आपकी जेब को लगने वाला है जोर का झटका! अप्रैल से महंगे हो सकते हैं AC समेत ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
आपकी जेब को लगने वाला है जोर का झटका! अप्रैल से महंगे हो सकते हैं AC समेत ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
Advertisement

वीडियोज

Mojtaba Khamenei जिंदा या मुर्दा?
Nita Ambani receives the KISS Humanitarian Award, honored for her work in education and women's empowerment
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच क्या ट्रंप हो गए हैं परेशान?
Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
विश्व
Iran-US War: होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
स्पोर्ट्स
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
ऑटो
इस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?
इस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: लिवर में जमा फैट है खतरे की घंटी! क्यों होती है यह समस्या और अपनी 'लिवर फैक्ट्री' कैसे दुरुस्त?
लिवर में जमा फैट है खतरे की घंटी! क्यों होती है यह समस्या और अपनी 'लिवर फैक्ट्री' कैसे दुरुस्त?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget