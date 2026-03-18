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Gaming Smartphones Under 50K: अगर आप गेमिंग के लिए नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सा फोन बेहतर रहेगा तो मार्केट में कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो शानदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और स्मूद डिस्प्ले के साथ आते हैं. आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो 50,000 रुपये के अंदर आते हैं.

OnePlus 15R

यह स्मार्टफोन हाई-एंड गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो भारी-भरकम गेम्स को भी आसानी से चला सकता है. बड़ी AMOLED स्क्रीन और 165Hz रिफ्रेश रेट इसे गेमिंग के लिए और भी स्मूद बनाते हैं. साथ ही 7400mAh की बड़ी बैटरी लंबे समय तक गेमिंग का मजा देती है.

iQOO 15R

iQOO का यह फोन गेमिंग के दीवानों के लिए शानदार विकल्प है. इसमें भी Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलता है, जो तेज परफॉर्मेंस देता है. 7600mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग इसे लंबे गेमिंग सेशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं. 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को स्मूद और रेस्पॉन्सिव बनाता है.

Realme 16 Pro+ 5G

Realme का यह स्मार्टफोन शानदार ब्राइटनेस और बड़ी स्क्रीन के साथ आता है. इसका AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल देता है. MediaTek Dimensity प्रोसेसर के साथ यह फोन अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है और 7000mAh बैटरी इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाती है.

Google Pixel 10A

यह फोन Google के Tensor G4 प्रोसेसर के साथ आता है जो स्टेबल और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देता है. इसका P-OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद अनुभव देता है. हालांकि बैटरी थोड़ी कम है लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इसे बैलेंस बना देता है.

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G एक ऑलराउंडर फोन है जो गेमिंग के साथ-साथ शानदार डिजाइन भी देता है. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और AMOLED डिस्प्ले के साथ यह फोन अच्छा गेमिंग अनुभव देता है. 6500mAh बैटरी इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाती है.

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