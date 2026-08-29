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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGaming Phone vs iPhone... गेमर्स की पसंद कौन? जानें असली फर्क

Gaming Phone vs iPhone... गेमर्स की पसंद कौन? जानें असली फर्क

मोबाइल गेमिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है. कोई iPhone को प्रिफर करता है तो कोई Gaming Phone को अपनी पहली पसंद मानता है. लेकिन गेमिंग सेशन और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए दोनों के बीच कंफ्यूजन भी रहती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Aug 2026 06:07 PM (IST)
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मोबाइल गेमिंग अब हाई-ग्राफिक्स गेम्स, लंबे गेमिंग सेशन और स्ट्रीमिंग ने स्मार्टफोन को एक तरह के पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस में बदल दिया है. ऐसे में जब बात गेमिंग के लिए सही फोन चुनने की आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि गेमिंग फोन बेहतर है या iPhone. एक तरफ ASUS ROG जैसे गेमिंग स्मार्टफोन हैं, जिनमें खास ट्रिगर्स, बेहतर कूलिंग और गेमिंग-केंद्रित फीचर्स मिलते हैं. वहीं दूसरी तरफ iPhone है, जो अपने प्रोसेसर और हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाना जाता है. तो आइए जानते हैं कि Gaming Phone vs iPhone गेमर्स की पसंद कौन है.

Gaming Phone vs iPhone गेमर्स की पसंद कौन है?

गेमिंग फोन को खासतौर पर लंबे और भारी गेमिंग सेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. ASUS ROG Phone 9 ऐसा ही एक गेमिंग फोन है. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 16GB तक RAM और GameCool 9 कूलिंग सिस्टम दिया गया है. फोन में 185Hz तक का रिफ्रेश रेट और 720Hz टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है. इसके मुकाबले iPhone में Apple अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को खुद कंट्रोल करता है. इससे डेवलपर्स के लिए गेम्स को सीमित और अच्छी तरह परिभाषित हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना आसान होता है. यही वजह है कि iPhone पर गेमिंग परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहती है. 

डिस्प्ले में Android गेमिंग फोन आगे

iPhone Pro मॉडल में 120Hz तक का ProMotion OLED डिस्प्ले मिलता है, जो तेज गेम्स के लिए काफी स्मूद एक्सपीरियंस देता है. वहीं गेमिंग-केंद्रित Android फोन 144Hz या उससे ज्यादा रिफ्रेश रेट तक पहुंच चुके हैं. ROG Phone 9 में 185Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है. इसलिए अगर आपकी प्रिफरेंस सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट और तेज रिस्पॉन्स है, तो गेमिंग Android फोन बढ़त बना सकते हैं. 

गेम्स और ऐप्स में दोनों की अपनी ताकत

iPhone का App Store बेहतर क्यूरेशन और कंसिस्टेंट ऐप परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. Apple Arcade भी प्रीमियम गेम्स की लाइब्रेरी उपलब्ध कराता है. वहीं Android में गेम्स और ऐप्स की वैरायटी ज्यादा है. इसमें साइडलोडिंग और एमुलेटर जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं.

कंट्रोल और गेमिंग हार्डवेयर

ROG Phone 9 में AirTrigger जैसे गेमिंग कंट्रोल दिए गए है.  इसके साथ AeroActive Cooler X Pro और ROG Tessen जैसे एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे फोन का एक्सपीरियंस काफी हद तक कंसोल जैसा हो जाता है. iPhone में ऐसे डेडिकेटेड गेमिंग ट्रिगर्स नहीं मिलते, लेकिन थर्ड-पार्टी कंट्रोलर और ट्रिगर इस्तेमाल किए जा सकते हैं. 

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बैटरी और कूलिंग का फर्क

गेमिंग के दौरान बैटरी और तापमान दोनों जरूरी होते हैं. ROG Phone 9 में 5800mAh बैटरी और 65W HyperCharge सपोर्ट है. कंपनी के मुताबिक यह 0 से 100 प्रतिशत तक करीब 46 मिनट में चार्ज हो सकता है. वहीं iPhone गेमिंग के दौरान बेहतर पावर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Aug 2026 06:07 PM (IST)
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Technology IPhone Gaming Phone
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