जाते-जाते कहर बरपा रहा मॉनसून, यूपी-दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश

मॉनसून अब अपने आखिरी चरण में है, लेकिन लगातार अपनी चाल बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. यूपी और बिहार के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मौसम के करवट बदलने की पूरी संभावना है.

मौसम विभाग ने आज (2 सितंबर) को दिल्ली और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. खुले इलाकों में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर सकते हैं इसलिए लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है.

यूपी का हाल

उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, सोनभद्र, चित्रकूट, कौशांबी, कांशीराम नगर, हरदोई, मैनपुरी, इटावा, शामली, बदायूं, गोरखपुर और प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कहां-कहां भारी बारिश

इन जिलों के अलावा फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन और हमीरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार- झारखंड में अलर्ट

बिहार के सीवान, गया, जहानाबाद, पटना, गोपालगंज, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. झारखंड के देवघर, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, रांची, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, पलामू, चतरा, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

राजस्थान का मौसम

मौसम विभाग ने राजस्थान के टोंक, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, कोटा, डूंगरपुर, फलोदी, डीडवाना, जोधपुर और पाली में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. जयपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पंजाब के कपूरथला, बठिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, संगरूर, बरनाला, गुरदासपुर और होशियारपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

पहाड़ों का हाल बेहाल

उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. लगातार बारिश के बीच पहाड़ी सड़कों पर मलबा और भूस्खलन यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन, लाहौल-स्पीति, शिमला और कुल्लू में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. मनाली में अधिकतम तापमान करीब 14 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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