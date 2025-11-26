Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Microwave: किचन में माइक्रोवेव आज एक जरूरी उपकरण बन चुका है. खाना गर्म करना हो या कुछ झटपट पकाना, माइक्रोवेव हर घर की पहली पसंद है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें माइक्रोवेव में रखना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है? कई बार गलत चीज अंदर रखने से स्पार्क, फटने और यहां तक कि आग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं किन चीजों से सबसे ज्यादा खतरा रहता है.

Metal की चीजें

माइक्रोवेव में धातु की कोई भी चीज रखना भारी गलती है. फॉयल पेपर, स्टील के बर्तन, चम्मच या फोर्क जैसे मेटल आइटम्स माइक्रोवेव में आर्किंग पैदा करते हैं जिससे चिंगारियां निकलती हैं और अंदर आग तक लग सकती है.

ध्यान रखें: मेटल कंटेनर कभी नहीं, केवल माइक्रोवेव-सेफ बर्तनों का ही इस्तेमाल करें.

अंडा (सभी छिलके वाले)

कच्चा अंडा पूरे छिलके के साथ माइक्रोवेव में रखने से अंदर भाप बनती रहती है. जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, अंडा जोरदार धमाके के साथ फट जाता है. इससे माइक्रोवेव गंदा भी होता है और खतरनाक दुर्घटना भी हो सकती है. हमेशा अंडे को फोड़कर या कटा हुआ ही माइक्रोवेव में रखें.

सीलबंद कंटेनर

प्लास्टिक या ग्लास के एयरटाइट बॉक्स, जब बंद अवस्था में माइक्रोवेव में रखते हैं तो अंदर भाप जमा होती रहती है. यह प्रेशर कंटेनर को फाड़ सकता है या ढक्कन उड़ सकता है. ढक्कन हल्का सा ढीला रखें या माइक्रोवेव-सेफ वेंटेड ढक्कन इस्तेमाल करें.

मिर्च और चटपटे मसाले

हरी मिर्च या अधिक मसालेदार भोजन माइक्रोवेव में रखते समय भाप के साथ मिर्ची के केमिकल उड़ जाते हैं. इससे माइक्रोवेव खोलते ही आंखों और नाक में तेज जलन हो सकती है. कई बार मिर्च के बीज जलकर धुआं भी पैदा कर देते हैं. बेहतर है कि इन्हें स्टोव पर पकाएं.

प्लास्टिक के सस्ते कंटेनर

सस्ते प्लास्टिक बॉक्स माइक्रोवेव में पिघल सकते हैं और भोजन में हानिकारक केमिकल छोड़ देते हैं. हमेशा BPA-Free और माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करें. माइक्रोवेव सुरक्षित है लेकिन केवल तब जब इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो.

