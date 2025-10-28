Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Storage Vs Instant Geyser: सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में गीजर खरीदना एक आम बात है लेकिन असली दुविधा तब होती है जब सामने दो विकल्प आते हैं स्टोरेज गीजर और इंस्टेंट गीजर. ज्यादातर लोग इन दोनों में फर्क समझे बिना ही खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं. तो आइए जानते हैं कि आपके घर और जरूरत के हिसाब से कौन-सा गीजर सही रहेगा.

स्टोरेज गीजर क्या है?

स्टोरेज गीजर में एक टैंक होता है जिसमें पानी पहले से स्टोर किया जाता है. यह पानी को एक निश्चित तापमान तक गर्म करता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है. इसका फायदा यह है कि आप एक साथ कई बाल्टी गर्म पानी ले सकते हैं.

यह गीजर आमतौर पर 15 से 25 लीटर तक की क्षमता में आता है और बड़े परिवारों या बाथरूम में उपयोग के लिए बिल्कुल सही होता है. हालांकि, इसे पानी गर्म करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और बिजली की खपत भी कुछ अधिक होती है.

फायदे

एक साथ ज्यादा पानी गर्म करता है

बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त

पानी का तापमान लंबे समय तक बनाए रखता है

कमियां

पानी गर्म होने में समय लगता है

दीवार पर ज्यादा जगह घेरता है

बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा होती है

इंस्टेंट गीजर क्या है?

इंस्टेंट गीजर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तुरंत गर्म पानी देने के लिए बनाया गया है. इसमें स्टोरेज टैंक नहीं होता, बल्कि यह पानी को पाइप से गुजरते समय ही गर्म कर देता है. यह गीजर छोटे परिवारों, किचन या वॉश बेसिन के लिए बेहतर विकल्प है. इसकी क्षमता आमतौर पर 1 से 6 लीटर तक होती है और बिजली की खपत भी कम होती है.

फायदे

तुरंत गर्म पानी उपलब्ध कराता है

बिजली की बचत

छोटा आकार, कम जगह लेता है

कमियां

लगातार ज्यादा मात्रा में गर्म पानी नहीं दे सकता

बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त नहीं

बार-बार ऑन/ऑफ करने से दबाव घट सकता है

किसे खरीदने में है फायदा

अगर आपके परिवार में 4 से 6 सदस्य हैं और आप गीजर का उपयोग नहाने के लिए करते हैं तो स्टोरेज गीजर आपके लिए बेहतर रहेगा. वहीं, अगर आप छोटे परिवार में हैं या गीजर का इस्तेमाल केवल किचन या सिंक के लिए करते हैं तो इंस्टेंट गीजर आदर्श विकल्प है. गीजर खरीदते समय सिर्फ कंपनी या कीमत पर ध्यान न दें.

बिजली की खपत (Wattage)

टैंक की वारंटी

पानी का प्रेशर सपोर्ट

सेफ्टी फीचर्स (Thermostat और Auto Cut)

इन सभी बातों की जांच जरूर करें ताकि गीजर लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी रूप से काम करे.

