iPhone तो बस झलक है! जानें किसके पास हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और लग्जरी फोन

Most Expensive Phones: अधिकतर लोगों के लिए iPhone ही प्रीमियम स्मार्टफोन की पहचान है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अल्ट्रा-लक्ज़री फोन मौजूद हैं जिनकी कीमत नए iPhone Pro Max से भी कई गुना ज्यादा है. ये फोन सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि अपनी यूनिक डिज़ाइन, दुर्लभ मटीरियल और लग्ज़री ब्रांडिंग के लिए मशहूर हैं. इन्हें अक्सर रॉयल फैमिली, बिज़नेस टायकून और ग्लोबल सेलेब्रिटीज़ अपने पास रखते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के उन 5 सबसे महंगे फोन्स के बारे में और कौन इनके मालिक हैं.

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition

कीमत: करीब 370 करोड़ रुपये (48.5 मिलियन डॉलर)

खासियत: 24 कैरेट गोल्ड से ढका हुआ और पीछे लगा विशाल पिंक डायमंड.

मालिक: खबरों के मुताबिक नीता अंबानी समेत कई अरबपति इस फोन के मालिक हैं. यह अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन माना जाता है जो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है.

Goldvish Le Million

कीमत: करीब 7.5 करोड़ रुपये (1 मिलियन डॉलर)

खासियत: 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बना यह फोन 1,200 डायमंड से सजा है.

मालिक: दुनिया में सिर्फ 3 यूनिट बने और ये मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिली के पास हैं. कभी यह फोन गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगा फोन रहा है.

iPhone 5 Black Diamond Edition by Stuart Hughes

कीमत: करीब 95 करोड़ रुपये (15 मिलियन डॉलर)

खासियत: इस फोन में 600 ब्लैक डायमंड, सफायर ग्लास स्क्रीन और 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है.

मालिक: इसे एक चीनी बिज़नेसमैन के लिए खासतौर पर कस्टमाइज किया गया था जो दुनिया का सबसे यूनिक iPhone चाहते थे.

Vertu Signature Cobra

कीमत: करीब 2.3 करोड़ रुपये (310,000 डॉलर)

खासियत: फोन पर बना कोबरा डिजाइन, जिसमें 439 रुबीज़ और पन्ना (एमराल्ड) की आंखें लगी हैं.

मालिक: हॉलीवुड सितारों और बिज़नेस जगत की बड़ी हस्तियों में यह फोन बेहद लोकप्रिय है. Vertu हमेशा से लग्ज़री फोन और ज्वेलरी डिजाइन का कॉम्बिनेशन पेश करने के लिए जाना जाता है.

Caviar iPhone 14 Pro Max Diamond Snowflake Edition

कीमत: करीब 1.2 करोड़ रुपये (150,000 डॉलर)

खासियत: रशियन लग्ज़री ब्रांड Caviar द्वारा बनाया गया यह फोन 18K गोल्ड, डायमंड और टाइटेनियम से तैयार किया गया है.

मालिक: रूसी ओलिगार्क्स और इंटरनेशनल कलेक्टर्स के बीच यह फोन काफी चर्चित है.

