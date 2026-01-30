हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Home Projectors या Smart TV! किसे खरीदने में है फायदा? जानिए दोनों कैसे हैं अलग

Home Projectors या Smart TV! किसे खरीदने में है फायदा? जानिए दोनों कैसे हैं अलग

Home Projectors Vs Smart TV: आज के दौर में घर पर एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ केबल टीवी नहीं रहा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Jan 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Home Projectors Vs Smart TV: आज के दौर में घर पर एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ केबल टीवी नहीं रहा. OTT प्लेटफॉर्म, गेमिंग और थिएटर जैसा अनुभव पाने की चाहत ने लोगों को Smart TV और Home Projector के बीच उलझा दिया है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है तो दोनों के फर्क को समझना जरूरी है.

Smart TV

Smart TV आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला होम एंटरटेनमेंट डिवाइस है. इसमें आपको Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स पहले से मिल जाते हैं. रिमोट उठाइए और सीधे कंटेंट देखना शुरू कर दीजिए.

Smart TV की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुविधा और स्टेबल परफॉर्मेंस. दिन में भी स्क्रीन साफ दिखती है, अलग से सेटअप या अंधेरे कमरे की जरूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा, टीवी में इनबिल्ट स्पीकर, बेहतर कलर एक्यूरेसी और कम मेंटेनेंस का फायदा मिलता है. हालांकि, बड़ी स्क्रीन का मजा लेना है तो 55 या 65 इंच का Smart TV काफी महंगा पड़ सकता है.

Home Projector

अगर आप सिनेमा हॉल जैसा फील चाहते हैं, तो Home Projector इस मामले में Smart TV से आगे निकल जाता है. एक प्रोजेक्टर 100 इंच या उससे भी बड़ी स्क्रीन बना सकता है वो भी कम कीमत में. प्रोजेक्टर खासतौर पर मूवी लवर्स और गेमिंग पसंद करने वालों को आकर्षित करता है. बड़े पर्दे पर फिल्म देखना या मैच का मजा लेना अलग ही अनुभव देता है. आजकल Android आधारित स्मार्ट प्रोजेक्टर भी आने लगे हैं जिनमें OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है. लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए अंधेरा कमरा जरूरी होता है और स्पीकर क्वालिटी अक्सर एक्सटर्नल साउंड सिस्टम मांगती है.

पिक्चर क्वालिटी और साउंड में कौन आगे?

Smart TV आमतौर पर ब्राइटनेस, कलर और HDR सपोर्ट के मामले में बेहतर होता है. वहीं, प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन देता है लेकिन रोशनी में इसकी तस्वीर फीकी पड़ सकती है. साउंड की बात करें तो Smart TV का इनबिल्ट ऑडियो ज्यादा बैलेंस्ड होता है जबकि प्रोजेक्टर के साथ अलग स्पीकर लगाना बेहतर रहता है.

बजट और इस्तेमाल पर निर्भर है फैसला

अगर आप रोजाना न्यूज, सीरियल और OTT कंटेंट देखते हैं, तो Smart TV ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प है. वहीं, वीकेंड पर मूवी नाइट या गेमिंग का शौक है तो Home Projector ज्यादा मजेदार साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

मोबाइल यूजर्स को चाहिए TRAI का साथ, लेकिन क्या रेगुलेटर सच में सुन रहा है?

Published at : 30 Jan 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Smart TV Smart TV  TECH NEWS HINDI Home Projectors
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
वीडियोज

India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Shankaracharya Controversy : यूपी सरकार की तरफ से Avimukteshwaranand को लेकर आई चौंकाने वाली खबर
Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
फोटो गैलरी

हॅलो गेस्ट
