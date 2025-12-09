गूगल ने कर ली बड़ी तैयारी, अगले साल लॉन्च करेगी AI glasses, मेटा को मिलेगी टक्कर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsगूगल ने कर ली बड़ी तैयारी, अगले साल लॉन्च करेगी AI glasses, मेटा को मिलेगी टक्कर

गूगल ने अगले साल दो नए एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने का ऐलान किया है. इनमें से एक ऑडियो सपोर्ट और दूसरा इन-लेंस डिस्पले के साथ आएगा. इनकी मदद से कंपनी मेटा को टक्कर देना चाहती है.

09 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

मेटा को टक्कर देने के लिए गूगल ने बड़ी तैयारी कर ली है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह अगले साल दो एआई-पावर्ड स्मार्टग्लासेस मार्केट में उतारेगी. बता दें कि Ray-Ban Meta ग्लासेस मार्केट में आते ही छा गए और अभी सबसे पॉपुलर एआई वीयरेबल बने हुए हैं. ऐसे में गूगल भी कंज्यूमर वीयरेबल मार्केट में अपनी जोरदार एंट्री को तैयार है. गूगल ने बताया कि वह सैमसंग, जेंटल मॉनस्टर और वार्बी पार्कर के साथ मिलकर हार्डवेयर पर काम कर रही है.

दो एआई ग्लासेस होंगे लॉन्च

गूगल की प्लानिंग अगले साल दो स्मार्टग्लासेस लॉन्च करने की है. पहला केवल ऑडियो सपोर्ट के साथ आएगा, जो यूजर को हैंड्स-फ्री जेमिनी एआई असिस्टेंट को यूज करने की सुविधा देगा. दूसरा चश्मा ज्यादा एडवांस्ड होगा और इन-लेंस डिस्प्ले के साथ आएगा. यानी इस चश्मे के लेंस में डिस्प्ले लगा होगा, जो यूजर को नेविगेशन, ट्रांसलेशन और कॉन्टेक्सचुअल इंफोर्मेशन दे सकेगा. दोनों ही चश्में मिक्स्ड रिएलिटी डिवाइस और हेडसेट के लिए बनाए गए गूगल के Android XR ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेंगे. 

पहले भी चश्मे बनाने की कोशिश कर चुकी है गूगल

गूगल ने पहले भी स्मार्ट चश्मे लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई. अब एआई आने के बाद एक बार फिर कंपनी इस सेगमेंट में उतरना चाह रही है. कंपनी की नाकाम कोशिश के बारे में बताते हुए Sergey Brin ने कहा कि तब टेक्नोलॉजी पूरी तरह तैयार नहीं थी और सप्लाई चैन लिमिटेशन के कारण इसके प्राइस ज्यादा हो गए थे. अब एआई और नई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के सहारे गूगल को उम्मीद है कि उसके नए प्रोडक्ट कामयाब हो सकेंगे. हालांकि, पिछले कुछ समय से इस सेगमेंट में कंपीटिशन भी बढ़ा है और मेटा अब एआई वीयरेबल मार्केट में सबसे आगे है. इसके अलावा स्नैप और अलीबाबा भी अपने-अपने प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी में है.

TECH EXPLAINED: कैसे काम करता है सैटेलाइट इंटरनेट और क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

09 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Smart Glasses Google Meta
