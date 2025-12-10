Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Washing Machine: भारत के लगभग हर घर में वॉशिंग मशीन एक अहम घरेलू जरूरत बन चुकी है. चाहे फुली ऑटोमैटिक हो या सेमी-ऑटोमैटिक, ये मशीनें भारी कपड़ों को मिनटों में साफ कर देती हैं और हमारे रोज़ के काम को आसान बनाती हैं. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बावजूद कई लोग उन बुनियादी बातों को नजरअंदाज़ कर देते हैं जो मशीन की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ को सीधे प्रभावित करती हैं जैसे सही इंस्टॉलेशन, मशीन और दीवार के बीच की दूरी, पानी का प्रेशर और पाइप की फिटिंग.

वॉशिंग मशीन को कहां और कैसे रखें

अक्सर लोग वॉशिंग मशीन को जहां जगह मिल जाए वहीं फिट कर देते हैं जबकि यही सबसे बड़ी गलती है. विशेषज्ञों के अनुसार गलत प्लेसमेंट मशीन की बार-बार खराबी की मुख्य वजह बन सकती है. मशीन को हमेशा पीछे की दीवार से कम से कम 4 से 6 इंच दूर रखना चाहिए. यह गैप मशीन के वाइब्रेशन को संभालता है और पाइप, ड्रेनेज होस और पावर केबल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ने देता.

अगर मशीन बहुत पास रखी गई तो स्पिन साइकल के दौरान ड्रम पीछे की सतह से टकरा सकता है जिससे शोर बढ़ेगा और मशीन के पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं. वहीं, मुड़े हुए पाइप पानी के फ्लो को रोकते हैं जिससे लीकेज या मोटर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए उचित दूरी मशीन को ओवरहीट होने से भी बचाती है.

स्टेबिलिटी होगी तो मशीन चलेगी सालों-साल

वॉशिंग मशीन को हमेशा एक समतल और मजबूत सतह पर रखना चाहिए. अगर फर्श टेढ़ा-मेढ़ा है तो मशीन ज्यादा वाइब्रेट करेगी और बार-बार दीवार से टकरा सकती है. ऐसे में एंटी-वाइब्रेशन पैड या मजबूत स्टैंड का उपयोग करके मशीन को स्थिर रखा जा सकता है.

इंलेट और ड्रेनेज पाइप को अत्यधिक कसकर न बांधें. वॉशिंग साइकल के दौरान उन्हें हल्की नैचुरल मूवमेंट की जरूरत होती है. नई मशीन इंस्टॉल करते समय एक बार खाली साइकल चलाकर यह सुनिश्चित करें कि वह दीवार से नहीं लग रही.

सर्दियों में खास ख्याल रखें

ठंड के मौसम में पाइपों में पानी गाढ़ा होने लगता है जिससे मोटर पर ज्यादा लोड पड़ता है. यदि मशीन अनुमति देती है तो हफ्ते में एक बार वार्म-वॉटर साइकल चलाएं. इसके अलावा मशीन को ओवरलोड करने से बचें क्योंकि सर्दियों में यह मशीन को अतिरिक्त मेहनत करवाता है. वॉशिंग पूरी होने के बाद मशीन को सूखा रखें और दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दें. इससे नमी नहीं जमेगी और बदबू बनने से बचाव होगा.

थोड़ी सावधानी, लंबी लाइफ

मशीन की सही प्लेसमेंट और सर्दियों में थोड़ी अतिरिक्त देखभाल उसकी उम्र को कई साल बढ़ा सकती है. छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप न केवल मशीन को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि महंगे रिपेयर से भी बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

स्टारलिंक इंडिया की कीमतों का हो गया खुलासा! कितना है मासिक प्लान और क्या मिलेंगे फायदे? जानिए पूरी जानकारी