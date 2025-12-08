Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Starlink India: एलन मस्क की कंपनी SpaceX के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट Starlink ने आखिरकार भारत में अपने रेसिडेंशियल प्लान की आधिकारिक कीमतें जारी कर दी हैं. लंबे समय से चल रही मंजूरियों और टेस्टिंग के बाद कंपनी अब देश के उन इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी में है जहां आज भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन ठीक तरह उपलब्ध नहीं हो पाते.

कितनी है मासिक कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स?

स्टारलिंक की भारतीय वेबसाइट पर रेसिडेंशियल प्लान की डिटेल्स अपडेट कर दी गई हैं. सेवा की मासिक कीमत 8,600 रुपये रखी गई है. इंटरनेट चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर किट की एकमुश्त कीमत 34,000 रुपये है. यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलता है और साथ में 30 दिन का ट्रायल भी ताकि वे कनेक्शन की क्वॉलिटी को खुद परख सकें.

कंपनी का दावा है कि स्टारलिंक हर मौसम में स्थिर तरीके से चलता है और सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 99.9% से ज़्यादा अपटाइम दे सके. इंस्टॉलेशन भी बेहद आसान है सिर्फ प्लग इन करें और इंटरनेट चालू. ये प्लान खासतौर पर उन ग्रामीण और दुर्गम इलाकों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है जहां आज भी फाइबर या ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंच नहीं पाया है.

बिजनेस प्लान पर अभी सस्पेंस बरकरार

स्टारलिंक ने अभी सिर्फ रेसिडेंशियल कीमतें साझा की हैं. बिजनेस टीयर की जानकारी नहीं दी गई है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी अपने कॉमर्शियल प्लान और कीमतों का भी खुलासा करेगी क्योंकि इसके लिए सरकारी एजेंसियों से महत्वपूर्ण बातचीत अभी जारी है.

भारत में तेजी से बढ़ रही है स्टारलिंक की तैयारी

कंपनी की भारत में एंट्री की गंभीरता उसकी हालिया हायरिंग से साफ दिखती है. अक्टूबर के आखिर में SpaceX ने बेंगलुरु ऑफिस के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली थी जिनमें Payments Manager, Accounting Manager, Senior Treasury Analyst और Tax Manager जैसे रोल शामिल थे.

यह हायरिंग साफ संकेत देती है कि स्टारलिंक भारत में अपने ऑपरेशन को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना बना रहा है. कई रिपोर्टों में बताया गया है कि कंपनी देश के अलग-अलग शहरों में ग्राउंड स्टेशन भी स्थापित कर सकती है ताकि नेटवर्क और मजबूत हो सके.

भारत के लिए मस्क की बड़ी उम्मीदें

हाल ही में Zerodha के सह-संस्थापक निखिल कामत के साथ बातचीत में एलन मस्क ने कहा कि स्टारलिंक दुनिया भर में तेजी से विस्तार कर रहा है और भारत उनके लिए सबसे अहम बाज़ारों में से एक है.

मस्क का मानना है कि देश के कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने में स्टारलिंक एक बड़ी भूमिका निभा सकता है. उनके बयान साफ संकेत देते हैं कि भारत में स्टारलिंक की एंट्री अब बस औपचारिकताओं के पूरा होने का इंतज़ार कर रही है.

यह भी पढ़ें:

ये हैं WhatsApp हैक होने के संकेत, दिखें तो हो जाएं अलर्ट और तुरंत करें ये काम