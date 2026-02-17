मेटा को टक्कर देने के लिए ऐप्पल लाएगी AR स्मार्ट चश्मे, जानें कब तक हो सकते हैं लॉन्च
ऐप्पल का पहला AR स्मार्ट चश्मा 2028 तक लॉन्च हो सकता है. कंपनी ऐप्पल इंटेलीजेंस को परफेक्ट बनाने में जुटी हुई है, जिससे इसमें देरी हो सकती है. वहीं पहला एआई चश्मा इसी साल लॉन्च हो सकता है.
स्मार्ट ग्लासेस सेगमेंट में मेटा की बादशाहत को चुनौती देने के लिए ऐप्पल AR स्मार्ट ग्लासेस लाने वाली है. कंपनी पिछले काफी समय से इस पर काम कर रही है और अब यह अंदाजा लग गया है कि कंपनी इसे कब मार्केट में उतार सकती है. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप्पल के पहले AR स्मार्ट चश्मे 2028 तक लॉन्च हो सकता है. हालांकि, कंपनी के AI ग्लासेस इसी साल लॉन्च हो सकते हैं. बता दें कि स्मार्ट चश्मों पर काम करने के लिए ऐप्पल ने विजन प्रो प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.
ऐप्पल इंटेलीजेंस को लेकर स्ट्रगल कर रही है कंपनी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा अगले साल अपने नए AR (ऑग्मेंटेड रिएलिटी) स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर देगी. ये मेटा रे-बेन डिस्प्ले से अलग होंगे और इनके दोनों लेंसेस पर डिस्प्ले होगा. ऐप्पल इसे टक्कर देना चाहती है, लेकिन उसकी प्लानिंग में देरी हो रही है. इसका एक बड़ा कारण ऐप्पल इंटेलीजेंस का परफेक्ट न हो पाना है. कंपनी अभी ऐप्पल इंटेलीजेंस को लेकर स्ट्रगल कर रही है और इसका असर स्मार्ट ग्लासेस के लॉन्च प्लान पर पड़ना तय है.
इसी साल आ सकते हैं ऐप्पल के AI ग्लासेस
ऐप्पल के AR ग्लासेस की लॉन्चिंग में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन AI ग्लासेस कंपनी इसी साल लॉन्च कर सकती है. ऐप्पल के एआई ग्लासेस में इंटीग्रेटेड कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर्स जैसे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी मदद से यूजर ऐप्पल के एआई असिस्टेंट सिरी के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे. ये चश्मे हैंड्स-फ्री नोटिफिकेशन, एआई असिस्टेंट, एआई पावर्ड ट्रांसलेशन आदि को सपोर्ट करेंगे. हालांकि, इनमें इन-बिल्ट AR डिस्प्ले नहीं होगा.
ऐप्पल के चश्मों में मिलेंगे दो मोड
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल के स्मार्ट चश्मे अलग-अलग डिवाइस के हिसाब से दो अलग मोड में काम करेंगे. जब ये मैकबुक से कनेक्ट होंगे तो visionOS का फुल वर्जन यूज कर पाएंगे, वहीं आईफोन से पेयरिंग के समय ये एक हल्के और मोबाइल-फ्रेंडली वर्जन पर काम करेंगे. इस तरह ये ऐप्पल इकोसिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो पाएंगे.
