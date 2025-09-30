अमेरिकी टेक दिग्गज ऐप्पल ने पिछले कुछ सालों में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाया है. इसके चलते अब हर पांच में एक आईफोन भारत में बन रहा है. आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल भी भारत में बनाए जा रहे हैं. यह पहली बार हुआ है, जब किसी सीरीज के सभी मॉडल भारत में बन रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल की सप्लाई चैन में लगभग 45 भारतीय कंपनियां शामिल हैं. इनमें लोकल कंपोनेंट निर्माताओं से लेकर सबअसेंबली इकोसिस्टम तक तैयार करने वाली कंपनियां हैं.

छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां तक शामिल

भारत में ऐप्पल के लिए काम करने वाली कंपनियों में छोटी से लेकर बड़ी फर्म तक शामिल है. अभी भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक में आईफोन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बाकी कंपोनेंट और सबअसेंबली इकोसिस्टम बनाने वाली कंपनियां महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी फैली हुई हैं. ऐप्पल की सप्लाई चैन में शामिल कंपनियों की बात करें तो इनमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मदरसन, Aequs, Jabil, ATL, माइक्रोप्लास्टिक, भारत फोर्ज, विप्रो PARI, हिंडाल्को, एवेरी, SFO टेक्नोलॉजीज, VVDN और टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड आदि शामिल हैं. बता दें कि ऐप्पल ने 2020 में भारत में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया था.

भारत में बनेगा पहला फोल्डेबल आईफोन

ऐप्पल ने 2026 में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की तैयारी की है. इसका मास प्रोडक्शन भी भारत में किया जाएगा. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल इसे लेकर अपने सप्लायर्स से बातचीत कर रही है. ताइवान में इसका टेस्ट प्रोडक्शन किया जाएगा और कंपनी ने मास प्रोडक्शन के लिए भारत को चुना है. बता दें कि ऐप्पल के भारतीय सप्लायरों ने वित्त वर्ष 2024-25 में 14 बिलियन डॉलर के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की थी. भारत में फॉक्सकॉन ऐप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर है.

ये भी पढ़ें-

Google ने बदल ली अपनी पहचान! अब AI के युग को दिखाएगा नया G लोगो