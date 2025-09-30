हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle ने बदल ली अपनी पहचान! अब AI के युग को दिखाएगा नया G लोगो

Google ने बदल ली अपनी पहचान! अब AI के युग को दिखाएगा नया G लोगो

गूगल ने अपने लोगो का डिजाइन अपडेट किया है. कंपनी के AI में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए लोगो को ज्यादा ब्राइट और ग्रेडिएंट लुक दिया गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Sep 2025 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

टेक दिग्गज गूगल ने अपने सिग्नेचर G लोगो का डिजाइन अपडेट किया है. अब कंपनी का पुराना लोगो बदल गया है और अब से हर जगह नया लोगो दिखेगा. नया लोगो पुराने की तुलना में अधिक ब्राइट है और इसे 4-कलर ग्रेडिएंट लुक दिया गया है. इसी साल गूगल ने सर्च में इस लोगो को यूज करना शुरू किया था और अब इसे गूगल ब्रांड और कंपनी की पहचान के लिए हर जगह यूज किया जाएगा. 

2015 से चला आ रहा था पुराना लोगो

कंपनी के ऑरिजनल G लोगो में ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन कलर शामिल हैं और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था. अब करीब 10 साल बाद कंपनी ने इसका डिजाइन थोड़ा अपडेट किया है. नया लोगो भी इसी कलर स्कीम पर बना है, लेकिन इसे ग्रेडिएंट इफेक्ट दिया गया है. नए लोगों के सहारे गूगल यह बताना चाह रही है वह अपनी पुरानी पहचान के साथ AI के युग में ट्रांसफॉर्म हो रही है.

AI के दौर की झलक

गूगल का कहना है कि नया और ब्राइट लोगो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दौर की झलक है. कंपनी पिछले कुछ समय से AI को लेकर काफी आक्रामक रही है और एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है. कंपनी ने कहा कि लोगो का लुक बदल गया है, लेकिन इसका डिजाइन गूगल की पहचान बन चुकी 4-कलर आइडेंटिटी से ही जुड़ा हुआ है. गूगल सर्च के बाद जेमिनी स्पार्क में इसे यूज किया गया था और आने वाले समय में गूगल के सारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेस और प्लेटफॉर्म पर यह नजर आने लगेगा. 

AI के क्षेत्र में स्थिति मजबूत कर चुकी है गूगल

बता दें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि AI की रेस में गूगल पिछड़ सकती है, लेकिन कंपनी ने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स और सर्विसेस लॉन्च कर अपनी जगह मजबूत कर ली है. सर्च में भी AI मोड लाकर कंपनी ChatGPT समेत दूसरे AI चैटबॉट्स को टक्कर दे रही है. कंपनी के जेमिनी समेत दूसरे AI टूल्स का भी यूजर्स खूब इस्तेमाल कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

ChatGPT में आ गए पैरेंटल कंट्रोल, अब मिलेगी स्क्रीन टाइम लिमिट से लेकर सेफ कंटेट तक की सुविधा

Published at : 30 Sep 2025 08:39 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence Google TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
विश्व
Imran Khan Lashes out Mohsin Naqvi: 'PAK क्रिकेट का जहाज डूब गया है', मोहसिन नकवी पर भड़के इमरान खान, आसिम मुनीर से क्या कहा?
'PAK क्रिकेट का जहाज डूब गया है', मोहसिन नकवी पर भड़के इमरान खान, आसिम मुनीर से क्या कहा?
लाइफस्टाइल
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget