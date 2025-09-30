Google ने बदल ली अपनी पहचान! अब AI के युग को दिखाएगा नया G लोगो

टेक दिग्गज गूगल ने अपने सिग्नेचर G लोगो का डिजाइन अपडेट किया है. अब कंपनी का पुराना लोगो बदल गया है और अब से हर जगह नया लोगो दिखेगा. नया लोगो पुराने की तुलना में अधिक ब्राइट है और इसे 4-कलर ग्रेडिएंट लुक दिया गया है. इसी साल गूगल ने सर्च में इस लोगो को यूज करना शुरू किया था और अब इसे गूगल ब्रांड और कंपनी की पहचान के लिए हर जगह यूज किया जाएगा.

2015 से चला आ रहा था पुराना लोगो

कंपनी के ऑरिजनल G लोगो में ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन कलर शामिल हैं और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था. अब करीब 10 साल बाद कंपनी ने इसका डिजाइन थोड़ा अपडेट किया है. नया लोगो भी इसी कलर स्कीम पर बना है, लेकिन इसे ग्रेडिएंट इफेक्ट दिया गया है. नए लोगों के सहारे गूगल यह बताना चाह रही है वह अपनी पुरानी पहचान के साथ AI के युग में ट्रांसफॉर्म हो रही है.

AI के दौर की झलक

गूगल का कहना है कि नया और ब्राइट लोगो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दौर की झलक है. कंपनी पिछले कुछ समय से AI को लेकर काफी आक्रामक रही है और एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है. कंपनी ने कहा कि लोगो का लुक बदल गया है, लेकिन इसका डिजाइन गूगल की पहचान बन चुकी 4-कलर आइडेंटिटी से ही जुड़ा हुआ है. गूगल सर्च के बाद जेमिनी स्पार्क में इसे यूज किया गया था और आने वाले समय में गूगल के सारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेस और प्लेटफॉर्म पर यह नजर आने लगेगा.

AI के क्षेत्र में स्थिति मजबूत कर चुकी है गूगल

बता दें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि AI की रेस में गूगल पिछड़ सकती है, लेकिन कंपनी ने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स और सर्विसेस लॉन्च कर अपनी जगह मजबूत कर ली है. सर्च में भी AI मोड लाकर कंपनी ChatGPT समेत दूसरे AI चैटबॉट्स को टक्कर दे रही है. कंपनी के जेमिनी समेत दूसरे AI टूल्स का भी यूजर्स खूब इस्तेमाल कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

ChatGPT में आ गए पैरेंटल कंट्रोल, अब मिलेगी स्क्रीन टाइम लिमिट से लेकर सेफ कंटेट तक की सुविधा