हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल के दीवानों के लिए खास रहेगा 2026, फोल्डेबल आईफोन समेत ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी कंपनी

ऐप्पल के दीवानों के लिए खास रहेगा 2026, फोल्डेबल आईफोन समेत ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी कंपनी

अगले साल ऐप्पल कई नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारेगी. इनमें सबसे ज्यादा इंतजार फोल्डेबल आईफोन का हो रहा है. यह कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 09:11 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने इस साल एक के बाद एक कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. अगले साल भी यह सिलसिला जारी रहने वाला है और ग्राहकों को कंपनी के कई नए प्रोडक्ट बाजार में नजर आएंगे. 2026 में लॉन्च होने वाले ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर पूरे टेक जगत की नजरें टिकी हुई हैं और कंपनी को भी इससे काफी उम्मीदें हैं. इसके अलावा 2026 में यूजर्स को कई नए आईफोन और मैकबुक आदि देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि अगले साल ऐप्पल क्या-क्या लॉन्च करेगी. 

iPhone 17e से होगी शुरुआत 

फरवरी-मार्च में आईफोन 17 सीरीज के किफायती वर्जन iPhone 17e को लॉन्च किया जा सकता है. लीक्स के मुताबिक, इसमें कई शानदार अपग्रेड मिलेंगी और इसे A19 और डायनामिक आईलैंड भी दिया जा सकता है.

MacBook Pro M5 Pro and M5 Max

iPhone 17e के बाद अगला नंबर M5 चिपसेट वाले MacBook Pro और Max का हो सकता है. माना जा रहा है कि 2026 के शुरुआती महीनों में ही इन्हें लॉन्च किया जा सकता है. इनके डिजाइन में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.

MacBook Air M5

MacBook Air को भी अगले साल नया M5 चिपसेट मिल जाएगा. इसे भी 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. इसके डिजाइन को ज्यादा चेंज नहीं किया जाएगा और इसकी कीमत भी M4 MacBook Air के बराबर रखी जा सकती है.

iPhone 18 Series

ऐप्पल अगले साल से अपने लॉन्च शेड्यूल में बदलाव करने जा रही है. सितंबर में आईफोन 18 सीरीज में प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च किया जाएगा. सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल को 2027 की शुरुआत में 18e मॉडल के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इस सीरीज में 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स के अलावा फोल्डेबल आईफोन होगा. आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को कई चिपसेट, डिजाइन, बैटरी और कैमरा सेक्शन में कई दमदार अपग्रेड मिलेंगी. इसी तरह फोल्डेबल आईफोन भी कई शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च होगा. 

OLED डिस्प्ले वाला iPad Mini

iPad Mini को 2026 में OLED डिस्प्ले से लैस किया जा सकता है. इसे 2026 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है और यह आईफोन 17 प्रो वाले A19 Pro के साथ आ सकता है. बता दें कि ऐप्पल iPad Pro को पहले ही OLED स्क्रीन दे चुकी है.

Published at : 09 Dec 2025 09:11 AM (IST)
