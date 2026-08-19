एंड्रॉयड की एक सेटिंग से खाली हो जाएगा Google Storage!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनावश्यक मीडिया फाइल्स और डेटा हटाकर क्लाउड स्टोरेज खाली करें।

Tech Tips: आजकल स्मार्टफोन ने लोगों की जिंदगी में अपनी जगह तो बना ली है लेकिन अब बढ़ती डिजिटल दुनिया के दौर में लोग फोटो, वीडियो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी अपने स्मार्टफोन में स्टोर करने लगे हैं जिससे अक्सर देखा गया है कि गूगल स्टोरेज जल्दी भर जाता है. लेकिन क्लाउड स्टोरेज भी अनलिमिटेड नहीं होता है. खासकर Google अकाउंट में मिलने वाली फ्री स्टोरेज जल्दी भर जाती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बदलकर आप काफी जगह बचा सकते हैं.

सिर्फ 15GB फ्री स्टोरेज मिलती है

जानकारी के अनुसार, Google अकाउंट के साथ आमतौर पर यूजर्स को सिर्फ 15GB की ही फ्री स्टोरेज मिलती है. ये स्टोरेज सिर्फ Google Drive के लिए नहीं होती बल्कि Gmail, Google Photos और दूसरी Google सर्विसेज के बीच भी शेयर होती है.

फोन का बैकअप भी इसी स्टोरेज में जगह ले सकता है. अगर आप लगातार फोटो और वीडियो का बैकअप लेते हैं तो कुछ समय बाद स्टोरेज भरना शुरू हो जाता है. इसके बाद आपको पुराने डेटा को हटाना या पेड स्टोरेज प्लान लेना पड़ सकता है.

एक ही फोटो का दो बार हो सकता है बैकअप

आपको बता दें कि अक्सर देखा गया है कि एक ही मीडिया फाइल का बैकअप अलग-अलग जगह बन रहा होता है. जैसे WhatsApp अपने डेटा का बैकअप Google Drive में रखता है तो वहीं Google Photos आपके फोन में मौजूद WhatsApp मीडिया फोल्डर की फोटो और वीडियो को भी बैकअप करता है. ऐसे में एक ही फोटो या वीडियो क्लाउड पर दो अलग-अलग जगह स्टोर हो सकता है. इसका सीधा असर आपके Google स्टोरेज पर पड़ता है.

Google Photos में फोल्डर बैकअप को चेक करें

इस समस्या से बचने का आसान तरीका है कि Google Photos में जाकर देखें कि किन-किन फोल्डर्स का बैकअप लिया जा रहा है. अगर WhatsApp या किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप का मीडिया पहले से ही उसके अपने बैकअप सिस्टम में सेफ है तो उस फोल्डर का Google Photos बैकअप बंद कर देना चाहिए. इससे आगे आने वाले समय में फोटो और वीडियो का डुप्लीकेट बैकअप नहीं बनेगा. हालांकि, सिर्फ बैकअप बंद करना ही काफी नहीं होता है. जो पुरानी फाइलें पहले ही Google Photos में अपलोड हो चुकी हैं, उन्हें भी अलग से हटाना पड़ता है. ऐसा करने से क्लाउड स्टोरेज में आपको एक्सट्रा स्पेस मिल जाएगा.

बेकार फोटो और वीडियो भी हटाएं

मैसेजिंग ऐप्स में आने वाली हर फोटो या वीडियो को हमेशा संभालकर रखने की जरूरत नहीं होती. ग्रुप चैट में आने वाले मीम, GIF, फॉरवर्डेड वीडियो और बेकार के फोटो धीरे-धीरे काफी स्टोरेज घेर सकते हैं. इसलिए जरूरी फाइलों को रखने के बाद मीडिया को डिलीट करना बेहतर ऑप्शन होता है. इससे फोन की इंटरनल स्टोरेज के साथ-साथ क्लाउड स्टोरेज भी बचाई जा सकती है.

ऐप बैकअप पर भी रखें नजर

सिर्फ फोटो और वीडियो ही Google स्टोरेज नहीं खाते. Android फोन कई ऐप्स का डेटा भी बैकअप कर सकता है. आप Android की Settings में Google सेक्शन के अंदर बैकअप ऑप्शन देखकर ये पता कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐप्स का डेटा सेव हो रहा है. Google One ऐप के जरिए भी बैकअप से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है.

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