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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFacebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें

Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें

Facebook ही नहीं, दूसरी वेबसाइट्स भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी Meta तक पहुंचा सकती हैं. जानिए कैसे चेक करें कौन-सी वेबसाइट आपका डेटा शेयर कर रही है और इसे कैसे मैनेज करें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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  • प्राइवेसी चेकअप से अपनी डेटा सेटिंग्स और विज्ञापन नियंत्रित करें.

आप Facebook या Instagram यूज कर रहे हों या नहीं, लेकिन दूसरी वेबसाइट्स और ऐप्स पर की गई आपकी कुछ एक्टिवीटीज की जानकारी Meta तक पहुंच सकती है. अगर आपने किसी ऑनलाइन स्टोर से जूते खरीदे हैं, तो वह वेबसाइट आपकी एक्टिविटी Facebook के साथ शेयर कर सकती है और बाद में आपको जूतों से जुड़े विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं. Meta यूजर्स को ऐसी एक्टिवीटीज की जानकारी देखने और उन्हें मैनेज करने का ऑप्शन देता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि किन वेबसाइट्स या कंपनियों से आपकी एक्टिविटी की जानकारी Meta तक पहुंच रही है. 

ऐसे देखें कौन-सी वेबसाइट भेज रही है आपका डेटा

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Facebook या Instagram के ऐप और वेबसाइट दोनों में Your Activity off Meta Technologies का ऑप्शन मिलता है. इसके लिए Facebook पर प्रोफाइल आइकन से Settings & Privacy और फिर सैटिंग्स में जाना होता है. ऐप में अकाउंट सेंटर खोलकर Your information and permissions के अंदर Your activity off Meta technologies चुना जा सकता है.

Instagram में भी अकाउंट सेंटर के जरिए इसी ऑप्शन तक पहुंचा जा सकता है. यहां यूजर्स देख सकते हैं कि किन कंपनियों, ब्रांड्स या दूसरे अकाउंट्स ने उनकी एक्टिविटी की जानकारी Meta के साथ शेयर की है. 

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एक या सभी अकाउंट्स की एक्टिविटी हटाएं

Recent activity में दिखाई देने वाले किसी खास अकाउंट को चुनकर उसे Facebook से Disconnect किया जा सकता है. अगर कई अकाउंट्स को एक साथ हटाना है, तो‘Disconnect specific activity ऑप्शन यूज किया जा सकता है. वहीं पुरानी सारी एक्टिविटी हटाने के लिए Clear previous activity ऑप्शन दिया गया है. इस तरह की एक्टिविटी शेयर होने से रोकने के लिए Manage future activity में जाकर Disconnect future activity चुना जा सकता है. 

Privacy Checkup से भी बदल सकते हैं सेटिंग्स

Facebook का प्राइवेसी चैकअप टूल भी डेटा और प्राइवेसी सेटिंग्स देखने का ऑप्शन देता है. इसमें फोन नंबर, ईमेल और बर्थ डेट जैसी प्रोफाइल जानकारी कौन देख सकता है, यह बदला जा सकता है. प्राइवेसी चैकअप में Apps and websites के जरिए उन ऐप्स और वेबसाइट्स को हटाने का ऑप्शन भी मिलता है, जहां आपने Facebook से साइन इन किया था. इसी सेटिंग्स में विज्ञापन से जुड़े ऑप्शन भी मौजूद हैं, जहां यूजर्स यह मैनेज कर सकते हैं कि Facebook किन जानकारियों का यूज विज्ञापन दिखाने के लिए करे. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 03 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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