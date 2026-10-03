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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने

बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने

बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन के घटक दल कई सीटों पर अलग-अलग मैदान में हैं. RJD-कांग्रेस तीन सीटों पर आमने-सामने हैं. 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को वोटिंग और 27 को मतगणना होगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 03 Oct 2026 09:51 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर टकराव सामने आया है. कांग्रेस ने पांच उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें तीन सीटों पर उसके प्रत्याशी RJD उम्मीदवारों के सामने होंगे. इसके अलावा वाम दलों ने भी अलग-अलग सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं.

कांग्रेस ने पटना स्नातक से डॉ. असदुल्लाह खान, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक और कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है. इन तीनों सीटों पर RJD ने भी क्रमशः दिलीप कुमार, अनिल कुमार झा और नितेश कुमार को मैदान में उतारा है. वहीं दरभंगा शिक्षक सीट से कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा को फिर उम्मीदवार बनाया है. पटना शिक्षक सीट से कांग्रेस ने संजय कुमार यादव को टिकट दिया है. इन दोनों सीटों पर RJD ने उम्मीदवार नहीं उतारा है.

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सारण और तिरहुत में वाम दलों की मौजूदगी

सारण शिक्षक सीट पर RJD ने प्रो. जयराम यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि CPI ने विद्यासागर विद्यार्थी को मैदान में उतारा है. तिरहुत शिक्षक सीट पर CPI ने मौजूदा विधान पार्षद डॉ. संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ के तिरहुत शिक्षक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने की जानकारी सामने आई है. इस सीट पर RJD और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है. 

CPM ने दरभंगा शिक्षक सीट पर उतारा उम्मीदवार

दरभंगा शिक्षक सीट पर CPM ने रामदेव राय को उम्मीदवार बनाया है. यहां कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा चुनाव मैदान में हैं. ऐसे में इस सीट पर भी वाम दल की अलग मौजूदगी दिख रही है. 

8 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान

बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना है. इनमें पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक सीट शामिल हैं. नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.

यह भी पढ़ें- पूर्वी चंपारणः जिउतिया पर्व पर हादसा, नहाने गईं 4 बच्चियों की डूबने से मौत

Published at : 03 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS Mlc Election 2026
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