एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान की बेइज्जती, श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट384 दिनों से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती, एशियन गेम्स फाइनल में श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ

384 दिनों से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती, एशियन गेम्स फाइनल में श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ

IND vs PAK No Handshake: 2026 एशियन गेम्स के फाइनल में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ नो-हैंडशेक पॉलिसी अपनाई हुई है. श्रेयस अय्यर ने साहिबजादा फरहान को नजरअंदाज किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 10:43 AM (IST)
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2026 एशियन गेम्स के फाइनल में श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तानी कप्तान साहिबजादा फरहान से हाथ नहीं मिलाया है. 3 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया, लेकिन अय्यर पाक कप्तान से हाथ मिलाए बिना ही ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गए. भारतीय टीम की पाकिस्तान के साथ नो-हैंडशेक पॉलिसी लंबे अरसे से चली आ रही है.

पिछले साल एशिया कप के दौरान यह विवाद पहली बार सामने आया था, जब एशिया कप में भारतीय टीम मुकाबला समाप्त होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे. दरअसल यह सिलसिला पिछले 384 दिनों से चला आ रहा है.

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384 दिन से नहीं मिलाया हाथ

वह 14 सितंबर 2025 की तारीख थी, जब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था. उस समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विपक्षी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बिना हैंडशेक किए ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे.

384 दिन हो चुके हैं, लेकिन भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है. तब से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच चार मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने नो-हैंडशेक पॉलिसी अपनाई हुई है. 3 मैच एशिया कप में खेले गए, जबकि एक मैच 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया. 

इस पूरे विवाद में भारत सरकार भी अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है. कुछ समय पूर्व खेल मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर बताया था कि एशियन गेम्स और अन्य बहुपक्षीय इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलने पर भारत को कोई परहेज नहीं होगा और वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियमों का पालन करेगा, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी.

भारत-पाकिस्तान गोल्ड मेडल मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच यह एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मैच है. टीम इंडिया गत चैंपियन है, जिसने 2022 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. आज के मैच का विजेता गोल्ड मेडल जीतेगा, जबकि हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Oct 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
IND Vs PAK Final IND VS PAK SHREYAS IYER Asian Games 2026
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