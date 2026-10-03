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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया

तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक, भारतीय एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े नवप्रीत सिंह को तुर्किये से भारत वापस लाया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Oct 2026 10:50 AM (IST)
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भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट के सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्किये से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारतीय एजेंसियों ने फर्जी पहचान और तुर्किये की नागरिकता का इस्तेमाल कर रहे नवप्रीत सिंह को ट्रैक किया और उसकी वास्तविक पहचान का पता लगाने के बाद उसे भारत लाया गया. उस पर ड्रग तस्करी समेत कई आपराधिक मामलों में कार्रवाई की जा रही है.

गृहमंत्री अमित शाह के मुताबिक, नवप्रीत सिंह ने नवाब वीरक नाम की फर्जी पहचान के जरिए तुर्किये की नागरिकता हासिल की थी. आरोप है कि इसके बाद भी वह अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथामफेटामाइन की तस्करी करता रहा. भारतीय एजेंसियों ने उसकी तलाश के दौरान उसकी असली पहचान का पता लगाया और इसके बाद उसे तुर्किये से भारत वापस लाया गया. भारत पहुंचने के बाद उसे ड्रग तस्करी और अन्य कथित अपराधों से जुड़े मामलों में हिरासत में रखा गया है.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 10:37 AM (IST)
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