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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम

CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम

CBSE ने साफ कर दिया है कि 2026-27 में कक्षा 10वीं के पासिंग क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं किया है. छात्रों को पास होने के लिए बोर्ड परीक्षा और इंटरनल अंकों को मिलाकर कम से कम 33% हासिल करने होंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 2026-27 सत्र में कक्षा 10वीं के पासिंग क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. छात्रों को किसी विषय में पास होने के लिए बोर्ड परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के अंकों को मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत हासिल करने होंगे. यानी 80 अंकों की बोर्ड परीक्षा और 20 अंकों के इंटरनल असेसमेंट में अलग-अलग 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी नहीं है.

दरअसल सीबीएसई की ओर से 2026-27 के लिए जारी सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में पासिंग क्राइटेरिया से जुड़ी भाषा को लेकर छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों में भ्रम की स्थिति बन गई थी. इसमें बाहरी परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने का जिक्र था, इसके बाद टीचर्स और स्कूलों की ओर से सीबीएसई से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. इस मुद्दे पर सीबीएसई के एक वेबीनार में भी सवाल पूछा गया. हरियाणा के सोनीपत के एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने पासिंग नियम को लेकर सीबीएसई से स्पष्टीकरण मांगा था.

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10वीं में 80-20 का ही रहेगा पैटर्न

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा दसवीं में बोर्ड परीक्षा 80 अंकों की और इंटरनल 20 अंकों का रहेगा. दोनों के अंकों को जोड़कर विषय का अंतिम परिणाम तय किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर किसी छात्र के बोर्ड परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम अंक है, तो केवल इस आधार पर उसे फेल नहीं माना जाएगा. इंटरनल असेसमेंट के अंक भी कुल स्कोर में शामिल होंगे. हालांकि छात्र को बोर्ड परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट दोनों में शामिल होना होगा और दोनों को पूरा करना होगा.

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2025-26 वाला ही पासिंग नियम लागू होगा

सीबीएसई ने यह भी साफ किया है कि 2026-27 में कक्षा 10 के लिए वही पासिंग क्राइटेरिया लागू रहेगा, जो 2025-26 में था. यानी छात्रों को अलग-अलग दोनों हिस्सों में 33 प्रतिशत अंक हासिल करने की जरूरत नहीं होगी. वहीं कक्षा 12वीं के मामले में प्रैक्टिकल और थ्योरी के लिए अलग-अलग पासिंग नियम लागू होते हैं. सीबीएसई के अनुसार दसवीं के लिए अलग से 33 प्रतिशत की व्यवस्था लागू करने की योजना पर पहले चर्चा हुई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया है. फिलहाल पुराना नियम ही जारी रहेगा.

एग्जाम पैटर्न में भी नहीं हुआ बदलाव

पासिंग क्राइटेरिया के साथ सीबीएसई ने यह भी बताया कि 2026-27 में पेपर के डिजाइन और असेसमेंट पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम भी तैयार की. इन सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम का इस्तेमाल छात्रों को पेपर के पैटर्न, अंकों के वितरण और पाठ्यक्रम की कवरेज समझने में मदद के लिए किया जा सकता है. सीबीएसई ने स्कूलों और टीचर से भी इनका इस्तेमाल पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में करने को कहा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Education News CBSE Class 10 Board Exam 2027
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