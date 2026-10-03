Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज', 'हनुमान अंश' ने किया कमाल

Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज', 'हनुमान अंश' ने किया कमाल

Friday Box Office Collection 2nd October: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर नई रिलीज दृश्यम 3 ने कमाल का परफॉर्म किया. जानते हैं इस नई रिलीज सिनेमाघरों में मौजूद बाकी फिल्मों पर क्या असर पड़ा है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

 शुक्रवार, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में काफी हलचल दिखी. दरअसल फ्राइडे को अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. इस फिल्म के आते ही थिएटर में मौजूद एक हफ्ते पुरानी सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन और नानी की द पैराडाइज की कमाई को झटका लगा है. वहीं नई रिलीज के बावजूद हनुमान अंश की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है. चलिए यहां इन सभी की फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

दृश्यम 3 ने शुक्रवार को कितने करोड़ से की ओपनिंग
अजय देवगन की दृश्यम 3 का रिलीज से पहले ही काफी हाईप क्रिएट हो चुका था. फिल्म की तगड़ी प्री सेल हुई थी. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देते ही इसने बॉक्स ऑफिस लूट लिया,

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 1: 'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' और 'जेलर 2' के तोड़े रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Bhushan Kumar Net Worth: शाहरुख-सलमान से भी ज्यादा है भूषण कुमार की दौलत, 36,300 करोड़ के हैं मालिक
बॉलीवुड के सबसे अमीर शख्स हैं भूषण कुमार, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर रचा इतिहास, 'एनिमल'-'स्त्री 2' सहित 6 फिल्मों को पछाड़ बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने पहले दिन पर रचा इतिहास, बनी बॉलीवुड की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
बॉलीवुड
‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ के शो ‘स्पाइडर-मैन’, ‘धुरंधर’ जितने महंगे, रिलीज से पहले ही मिडनाइट शोज थे शुरु
‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ का क्रेज, ‘स्पाइडर-मैन’ और ‘धुरंधर’ जितने महंगे टिकट
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले दिन दृश्यम 3 ने 66.75 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

द वन ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन ने अपने पहले हफ्ते में खूब दम दिखाया और इसकी फर्स्ट वीक का कलेक्शन 53.60 करोड़ रुपये रहा. हालांकि दूसरे फ्राइडे दृश्यम 3 के आते ही इसकी कमाई में मंदी देखी गई.

  •  सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 8वें दिन ' द वन' ने 3.40 करोड़ की नेट कमाई की है.
  • इससे भारत में इसकी 8 दिनों की कुल नेट कमाई अब 57.00 करोड़ हो गई है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 67.74 करोड़ हुआ है.

द पैराडाइज ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?
नानी की द पैराडाइज की कम्ई में पहले हफ्ते में हर दिन गिरावट देखी गई फिर भी इसने अपने एक्स्टेंडेड फर्स्ट वीक में 108.20 करोड़ की कमाई की. वहीं दृश्यम 3 की रिलीज का असर इसके 9वें दिन के कलेक्शन पर पड़ा.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक द पैराडाइज ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 2.5 करोड़ कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 9 दिनों की कुल नेट कमाई अब 110.60 करोड़ रुपये हो गई है.

हनुमान अंश ने 9वें फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?
डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश तो वाकई कमाल कर रही है. रिलीज के 8वें हफ्ते में इसका कुल कलेक्शन 29.20 करोड़ रहा. वहीं 9वें फ्राइडे को भी इसने करोड़ों में ही कमाई की है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान अंश ने रिलीज के 9वें फ्राइडे यानी 57वें दिन 2.35 करोड़ कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 57 दिनों की नेट कमाई अब 319.73 करोड़ रुपये हो गई है.

 

Published at : 03 Oct 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Friday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 1: 'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' और 'जेलर 2' के तोड़े रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, 'पेद्दी' से 'कांतारा' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Bhushan Kumar Net Worth: शाहरुख-सलमान से भी ज्यादा है भूषण कुमार की दौलत, 36,300 करोड़ के हैं मालिक
बॉलीवुड के सबसे अमीर शख्स हैं भूषण कुमार, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर रचा इतिहास, 'एनिमल'-'स्त्री 2' सहित 6 फिल्मों को पछाड़ बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने पहले दिन पर रचा इतिहास, बनी बॉलीवुड की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
बॉलीवुड
‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ के शो ‘स्पाइडर-मैन’, ‘धुरंधर’ जितने महंगे, रिलीज से पहले ही मिडनाइट शोज थे शुरु
‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ का क्रेज, ‘स्पाइडर-मैन’ और ‘धुरंधर’ जितने महंगे टिकट
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
384 दिनों से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती, एशियन गेम्स फाइनल में श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान की बेइज्जती, श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज', 'हनुमान अंश' ने किया कमाल
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज'
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
शिक्षा
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget