फोन में फ्लाइट मोड के हैं एक नहीं अनेक फायदे, इनमें से कुछ तो आपने सोचे भी नहीं होंगे

क्या आपने सोचा है कि फोन में दिया गया फ्लाइट मोड के फ्लाइट के बाहर भी कई फायदे हैं? दरअसल, फ्लाइट के सिग्नल में किसी प्रकार की इंटरफेस को रोकने के लिए फोन को फ्लाइट मोड पर रखा जाता है. इसे एक्टिवेट करते ही मोबाइल के नेटवर्क, वाई-फाई और ब्लूटूथ एक साथ एक ही झटके में बंद हो जाते हैं. इसके बाद फोन को यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी टेंपरेरी तौर पर बंद हो जाती है. इस मोड के एक नहीं कई ऐसे फायदे हैं, जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है. आइए आज इन फायदों के बारे में जानते हैं.

बैटरी सेवर का भी करता है काम

फ्लाइट मोड फोन की बैटरी बचाने के भी काम आता है. दरअसल, इसके ऑन होते ही फोन की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है. इस वजह से बैकग्राउंड में चलने वाली कई एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, जिससे फोन की बैटरी पर कम लोड पड़ता है और यह ज्यादा देर तक चलती है.

फास्ट होती है चार्जिंग

फ्लाइट मोड फोन को जल्दी चार्ज होने में भी मदद करता है. बैटरी सेवर की तरह ही कनेक्टिविटी से संबंधित प्रोसेस बंद होने के कारण बैटरी फ्री हो जाती है और यह जल्दी चार्ज होती है. कनेक्टिविटी बंद होने के कारण साथ-साथ बैटरी को काम नहीं करना पड़ता और वह कम समय में चार्ज हो जाती है.

डिजिटल डिटॉक्स

अगर आप फोन कॉल्स, मैसेज और सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन से तंग आ चुके हैं तो फ्लाइट मोड डिजिटल डिटॉक्स में आपकी मदद कर सकता है. यह वाईफाई और नेटवर्क कनेक्शन को बंद कर देता है, जिससे आपके पास न तो कोई कॉल आ पाती है और न ही कोई नोटिफिकेशन आपको परेशान करेगा.

बच्चों के भी काम की चीज

कई बार छोटे बच्चे फोन लेने की जिद लगा देते हैं. ऐसे में उन्हें फोन देने से पहले फ्लाइट मोड ऑन किया जा सकता है. इस वजह से न तो वो खेलते-खेलते किसी को कॉल लगा पाएंगे और न ही इंटरनेट सर्फिंग कर पाएंगे. इससे वो अनुचित कंटेट से भी दूर रहेंगे और आपको बेवजह किसी को मैसेज या कॉल लग जाने की टेंशन नहीं रहेगी.

