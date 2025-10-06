सालों से था जिसका इंतजार, आखिरकार WhatsApp में आ रहा है वह फीचर, जानें क्या बदल जाएगा

WhatsApp में आखिरकार वह फीचर आ रहा है, जिसका सालों से इंतजार हो रहा है. अभी तक व्हाट्सऐप अकाउंट यूजर के फोन नंबर से लिंक होता था, लेकिन अब मेटा इसमें बदलाव करने जा रही है. अब इंस्टाग्राम और बाकी ऐप्स की तरह व्हाट्सऐप पर भी यूजरनेम सपोर्ट आने वाला है. इसके लिए लोग यूजरनेम रिजर्व कर सकेंगे. एंड्रॉयड पर व्हाट्सऐप के बीटा वर्जन पर इस फीचर को सबसे पहल स्पॉट किया गया है. आइए जानते हैं कि यह फीचर आने के बाद क्या बदल जाएगा.

यूजरनेम रिजर्व करने का मिलेगा ऑप्शन

ऐप की सेटिंग में जाकर यूजर्स को अपना हैंडल रिजर्व करने का मौका मिलेगा. इसका मतलब है कि जब मेटा इस फीचर को रोलआउट कर देगी, तब यूजर्स उस हैंडल को अपना यूजरनेम बना सकेंगे. एक बार हैंडल रिजर्व करने के बाद कोई दूसरा यूजर इसकी नकल नहीं कर पाएगा. सिग्नल और टेलीग्राम जैसी व्हाट्सऐप की कंपीटिटर ऐप्स पर यह फीचर पहले से ही मौजूद है. यहां तक कि ऐप्पल के आईमैसेज पर भी यूजर ईमेल एड्रेस की मदद से दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं.

क्यों पड़ी नए फीचर की जरूरत?

लॉन्चिंग से लेकर अब तक व्हाट्सऐप पर केवल फोन नंबर के जरिए ही अकाउंट बनाया जा सकता है. यह बहुत आसान है और इससे लोगों को सर्च करना काफी आसान हो जाता है, लेकिन इससे प्राइवेसी को भी खतरा होता है. दरअसल, इस वजह से आपका फोन नंबर उन लोगों तक भी पहुंच जाता है, जिन्हें आप नहीं जानते. इसके अलावा अगर फोन नंबर बदलना पड़ जाए तो भी काफी झंझट होता है. इन वजहों से अब व्हाट्सऐप यूजरनेम से रजिस्टर करने का ऑप्शन भी देगी. व्हाट्सऐप के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा पिछले कई सालों से इस फीचर को लॉन्च करने की बात कह रही है. अब कंपनी ने हैंडल को रिजर्व करने का ऑप्शन दे दिया है ताकि फीचर रोल आउट होने पर लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

