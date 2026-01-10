AI कचरे से परेशान हैं? YouTube का बड़ा अपडेट, अब सर्च से गायब होंगे Shorts, मिलेगा साफ कंटेंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube New Update: आज YouTube समेत लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI से बना कंटेंट तेज़ी से बढ़ रहा है. एक हालिया स्टडी के मुताबिक, YouTube पर हर पांच में से एक वीडियो AI-जनरेटेड हो सकता है जबकि नए अकाउंट्स को सुझाए जाने वाले लगभग आधे Shorts भी AI से बने होते हैं. ऐसे कंटेंट को अक्सर AI स्लोप कहा जाता है यानी ऐसा डिजिटल कंटेंट जो क्वालिटी में कमजोर होता है और बड़ी मात्रा में सिर्फ AI की मदद से तैयार किया जाता है.

यूजर्स को राहत देने की तैयारी में YouTube

इस बढ़ती समस्या को देखते हुए Google के स्वामित्व वाले YouTube ने सर्च एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया है. कंपनी ने नए सर्च फिल्टर्स पेश किए हैं जिनका मकसद यूजर्स को यह तय करने की आज़ादी देना है कि वे किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं. YouTube का कहना है कि ये बदलाव “एडवांस सर्च टूल्स को और ज्यादा असरदार” बनाएंगे.

अब सर्च से छिपा सकेंगे Shorts

YouTube ने ‘Type’ मेन्यू में एक नया Shorts फिल्टर जोड़ा है. इसकी मदद से यूजर्स सर्च रिजल्ट्स से Shorts को पूरी तरह छिपा सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो बार-बार सामने आने वाले छोटे, अक्सर AI से बने 10–15 सेकंड के वीडियो से परेशान रहते हैं और लंबा, काम का कंटेंट देखना चाहते हैं.

‘Sort by’ नहीं, अब ‘Prioritize’

YouTube ने सर्च ऑप्शन में एक और बदलाव किया है. अब ‘Sort by’ मेन्यू का नाम बदलकर ‘Prioritize’ कर दिया गया है. इसके साथ ही ‘View Count’ विकल्प की जगह ‘Popularity’ नाम का नया फिल्टर लाया गया है. यह नया फिल्टर सिर्फ व्यूज पर नहीं, बल्कि वॉच टाइम जैसे दूसरे अहम संकेतों को भी ध्यान में रखकर वीडियो को ऊपर या नीचे दिखाता है.

कुछ पुराने ऑप्शन हुए गायब

इन नए बदलावों के साथ YouTube ने कुछ पुराने फिल्टर्स को हटा भी दिया है. अब ‘Upload Date Last Hour’ और ‘Sort by Rating’ जैसे ऑप्शन सर्च में नहीं दिखते. फिलहाल यह साफ नहीं है कि ये विकल्प दोबारा लौटेंगे या नहीं, हालांकि Google पहले भी कई बार अपने फैसलों को बदल चुका है.

सभी यूजर्स तक पहुंचने में लगेगा वक्त

अभी ये नए सर्च फिल्टर्स केवल कुछ ही यूजर्स को दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. ऐसे में सभी अकाउंट्स पर यह फीचर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है.

क्या बदलेगा YouTube देखने का अनुभव?

इन अपडेट्स के बाद उम्मीद की जा रही है कि YouTube पर सर्च करना ज्यादा साफ, कंट्रोल्ड और उपयोगी होगा. खासकर उन यूजर्स के लिए, जो AI से बने कमज़ोर कंटेंट से दूरी बनाकर असली, जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं.

