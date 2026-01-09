हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WhatsApp पर अब मिनटों में बनाएं किसी भी चीज के AI स्टिकर! ये आसान तरीका जान लिया तो मजा आ जाएगा

WhatsApp पर अब मिनटों में बनाएं किसी भी चीज के AI स्टिकर! ये आसान तरीका जान लिया तो मजा आ जाएगा

Whatsapp AI Tool: WhatsApp ने चुपचाप एक नया और दिलचस्प फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है जिसकी मदद से यूजर अब सीधे चैट के अंदर AI से बने स्टिकर तैयार कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp AI Tool: WhatsApp ने चुपचाप एक नया और दिलचस्प फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है जिसकी मदद से यूजर अब सीधे चैट के अंदर AI से बने स्टिकर तैयार कर सकते हैं. इस फीचर के जरिए आप अपने शब्दों में जो सोचें, वैसा ही यूनिक स्टिकर AI बनाकर दे देता है. इससे पर्सनल और ग्रुप चैट्स में मजा और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ जाती है.

हर यूजर को अभी क्यों नहीं दिख रहा यह फीचर?

फिलहाल WhatsApp का यह AI स्टिकर मेकर टेस्टिंग फेज़ में है, इसलिए जरूरी नहीं कि यह सभी अकाउंट्स में तुरंत दिखाई दे. अगर आपके WhatsApp में यह विकल्प नजर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ऐप को Android या iOS के लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना जरूरी है. अपडेट के बाद धीरे-धीरे यह फीचर ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है.

टेक्स्ट लिखिए, AI खुद बना देगा स्टिकर

इस नए टूल में यूजर को सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन लिखना होता है. उदाहरण के तौर पर, आप जैसा स्टिकर चाहते हैं मूड, एक्सप्रेशन या कैरेक्टर—उसे शब्दों में बताइए. WhatsApp का AI उसी आधार पर कई स्टिकर ऑप्शन तैयार कर देता है जिनमें से आप अपनी पसंद का स्टिकर चुन सकते हैं.

पहले से लोकप्रिय स्टिकर फीचर हुआ और एडवांस

WhatsApp पर स्टिकर पहले से ही चैट का अहम हिस्सा रहे हैं. लोग अपने फोन से स्टिकर अपलोड करते रहे हैं या GIFs शेयर करते आए हैं. लेकिन AI स्टिकर फीचर के आने से अब किसी बाहरी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब कुछ सीधे WhatsApp के अंदर ही हो जाएगा.

बनाए गए AI स्टिकर को बाद में भी कर सकते हैं इस्तेमाल

AI से जो स्टिकर आप बनाते हैं, उन्हें सेव भी किया जा सकता है. ये स्टिकर आपके स्टिकर ट्रे में सुरक्षित रहते हैं, ताकि आप उन्हें भविष्य की किसी भी चैट में दोबारा इस्तेमाल कर सकें. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टिकर सिर्फ उसी अकाउंट में उपलब्ध होंगे, जिसमें इन्हें बनाया गया है.

WhatsApp में AI स्टिकर कैसे बनाएं? आसान तरीका जानिए

AI स्टिकर बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी पर्सनल या ग्रुप चैट को खोलें. इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के नीचे मौजूद इमोजी आइकन पर टैप करें. अब ऊपर दिख रहे स्टिकर आइकन पर जाएं, जिससे स्टिकर सेक्शन खुल जाएगा. यहां नीचे की तरफ ‘Create’ या ‘+’ का विकल्प दिखाई देगा.

इस पर टैप करने के बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा, जहां आप अपने मनचाहे स्टिकर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. जैसे ही आप टेक्स्ट डालेंगे, WhatsApp का AI आपके लिए कई स्टिकर जनरेट कर देगा. इनमें से जो स्टिकर आपको पसंद आए, उस पर टैप करके सीधे चैट में भेज सकते हैं या सेव करके बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

चैट एक्सपीरियंस को नया रंग देगा AI स्टिकर

WhatsApp का यह नया AI स्टिकर फीचर उन यूज़र्स के लिए खास है जो चैट में कुछ अलग और पर्सनल जोड़ना चाहते हैं. आने वाले समय में जैसे-जैसे यह फीचर सभी के लिए रोलआउट होगा, WhatsApp चैटिंग पहले से ज्यादा मज़ेदार और क्रिएटिव होती चली जाएगी.

Published at : 09 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Embed widget