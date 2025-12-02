Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से दुनियाभर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़े हैं. स्कैमर्स नए-नए तरीकों आजमाकर लोगों को चूना लगाने की फिराक में हैं. अब वो एक नए तरीके से लोगों से संपर्क कर उनकी बैंकिंग डिटेल्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं. दुनियाभर में बढ़ रहे ऐसे मामलों को देखते हुए अमेरिकन एजेंसी FBI ने आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वार्निंग जारी की है. एजेंसी ने मोबाइल यूजर्स को इस तरह के स्कैम से सतर्क रहने को कहा है.

इस तरह लोगों को अपने जाल में फंसा रहे स्कैमर्स

एजेंसी ने कहा कि स्कैमर्स बैंक या बीमा कंपनियों की नकल कर लोगों को मैसेज, ईमेल और कॉल कर रहे हैं. उनका मकसद यूजर की ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल हासिल करना होता है. इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर के मुताबिक, इस साल जनवरी के बाद से ऐसे मामलों की हजारों शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. इन मामलों में लोगों को 2,341 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है.

ऐसे हो रहा है स्कैम

स्कैमर्स बैंक अधिकारी आदि बनकर यूजर्स से संपर्क करते हैं. इसमें वो यूजर को डराकर या फुसलाकर उसकी बैंकिंग डिटेल लेने की कोशिश करते हैं. एक बार यूजर के अकाउंट की एक्सेस मिलने के बाद वो तुरंत इसमें मौजूद पैसे को अलग-अलग खातों और कई बार क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते हैं. इतना ही नहीं, वो अकाउंट के पासवर्ड बदलकर इसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेते हैं और विक्टम के पास कोई रास्ता नहीं बचता.

ऐसे स्कैम से कैसे बचें?

FBI ने लोगों से सतर्क रहने और अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को सिक्योर बनाने को कहा है.

ऑनलाइन या किसी भी संदिग्ध और अनजान व्यक्ति के साथ अपनी पर्सनल जानकारी शेयर न करें.

अपने हर अकाउंट के लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें.

जहां संभव हो, वहां मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लें.

बैंकिंग पेज खोलने के लिए हमेशा URL को मैनुअली टाइप करें. सर्च इंजन के रिजल्ट्स पर दिख रहे पेज को खोलने से पहले उसे वेरिफाई जरूर कर लें.

