Android 17 Cinnamon Bun के फीचर्स हुए लीक, एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगी शानदार अपग्रेड

Android 16 अपडेट अब अधिकतर मॉडर्न डिवाइस तक पहुंच चुकी है और गूगल ने Android 17 पर काम शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका डेवलपर प्रीव्यू जल्दी आ सकता है, जबकि स्टेबल वर्जन के लिए अगले साल जून तक इंतजार करना पड़ सकता है. गूगल ने इसे Cinnamon Bun कोडनेम दिया है और यह अपडेट यूजर इंटरफेस और फंक्शनलिटी में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी. माना जा रहा है कि गूगल इसमें AI इंटीग्रेशन पर पूरा जोर दे सकती है.

ये होंगे विजुअल चेंजेज

बताया जा रहा है कि अपकमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअल लेआउट काफी हद तक चेंज हो जाएगा. इसमें गूगल की Material 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज को बेहतर किया जा सकता है, जिससे यूजर को एक ब्राइटर और कस्टमाइजेबल इंटरफेस मिल सकेगा. इसमें यूजर को एक्सपैंडेड डायनामिक थीम्स मिलने की उम्मीद है, जो वॉलपेपर-बेस्ड थीम के लिए ज्यादा ऑप्शंस के साथ आएगी. साथ ही नोटिफिकिशेन शेड और विजेट को नया डिजाइन मिल सकता है.

डेस्कटॉप मोड और प्राइवेसी

अपकमिंग अपडेट मे डेस्कटॉप मोड को बड़ी अपग्रेड मिलेगी. माना जा रहा है कि Android 17 में डेस्कटॉप इंटरफेस पूरी तरह फंक्शनल होगा और यूजर अपने फोन को एक्सटर्नल डिस्प्ले और पीसी से कनेक्ट कर माउस और कीबोर्ड की मदद से डेस्कटॉप-स्टाइल एक्सपीरियंस ले सकेंगे. इसमें डेडिकेटिड टास्कबार और डायरेक्ट ऐप लॉन्चिंग जैसे फीचर भी हो सकते हैं. Android 17 में गूगल ने प्राइवेसी पर पूरा जोर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो यूजर प्राइवेसी बढ़ाने के लिए ऐप परमिशन को कड़ा किया जा सकता है. साथ ही लोकल नेटवर्क स्कैनिंग के लिए सिस्टम अलर्ट और मलेशियस ऐप्स से बचाने के लिए ऐप स्कैनिंग को भी मजबूत बनाया जा रहा है.

ये हो सकती हैं अन्य अपग्रेड

यूजर इंटरफेस में बदलाव के अलावा Android 17 में कोर एक्सपीरियंस और डेलवपर्स टूल्स को भी रिफाइन किया जाएगा. यह अपडेट नए कैमरा इंटरफेस, एक्सप्रेसिव नोटिफिकेशन इंटरेक्शन और रीसाइज और मैग्निफाई हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आएगी. इसमें नई APIs, मजबूत ऑथेंटिकेशन सपोर्ट और फाइल इंटेग्रिटी टूल्स को बेहतर किया जा सकता है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान होगी.

