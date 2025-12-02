हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid 17 Cinnamon Bun के फीचर्स हुए लीक, एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगी शानदार अपग्रेड

Android 17 Cinnamon Bun के फीचर्स हुए लीक, एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगी शानदार अपग्रेड

भले ही एंड्रॉयड 16 का रोलआउट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन गूगल ने इसके नए वर्जन एंड्रॉयड 17 पर काम शुरू कर दिया है. जल्द ही इसका डेवलपर प्रीव्यू आ सकता है और अगले साल जून तक इसे लॉन्च किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Android 16 अपडेट अब अधिकतर मॉडर्न डिवाइस तक पहुंच चुकी है और गूगल ने Android 17 पर काम शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका डेवलपर प्रीव्यू जल्दी आ सकता है, जबकि स्टेबल वर्जन के लिए अगले साल जून तक इंतजार करना पड़ सकता है. गूगल ने इसे Cinnamon Bun कोडनेम दिया है और यह अपडेट यूजर इंटरफेस और फंक्शनलिटी में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी. माना जा रहा है कि गूगल इसमें AI इंटीग्रेशन पर पूरा जोर दे सकती है. 

ये होंगे विजुअल चेंजेज

बताया जा रहा है कि अपकमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअल लेआउट काफी हद तक चेंज हो जाएगा. इसमें गूगल की Material 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज को बेहतर किया जा सकता है, जिससे यूजर को एक ब्राइटर और कस्टमाइजेबल इंटरफेस मिल सकेगा. इसमें यूजर को एक्सपैंडेड डायनामिक थीम्स मिलने की उम्मीद है, जो वॉलपेपर-बेस्ड थीम के लिए ज्यादा ऑप्शंस के साथ आएगी. साथ ही नोटिफिकिशेन शेड और विजेट को नया डिजाइन मिल सकता है. 

डेस्कटॉप मोड और प्राइवेसी

अपकमिंग अपडेट मे डेस्कटॉप मोड को बड़ी अपग्रेड मिलेगी. माना जा रहा है कि Android 17 में डेस्कटॉप इंटरफेस पूरी तरह फंक्शनल होगा और यूजर अपने फोन को एक्सटर्नल डिस्प्ले और पीसी से कनेक्ट कर माउस और कीबोर्ड की मदद से डेस्कटॉप-स्टाइल एक्सपीरियंस ले सकेंगे. इसमें डेडिकेटिड टास्कबार और डायरेक्ट ऐप लॉन्चिंग जैसे फीचर भी हो सकते हैं. Android 17 में गूगल ने प्राइवेसी पर पूरा जोर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो यूजर प्राइवेसी बढ़ाने के लिए ऐप परमिशन को कड़ा किया जा सकता है. साथ ही लोकल नेटवर्क स्कैनिंग के लिए सिस्टम अलर्ट और मलेशियस ऐप्स से बचाने के लिए ऐप स्कैनिंग को भी मजबूत बनाया जा रहा है.

ये हो सकती हैं अन्य अपग्रेड

यूजर इंटरफेस में बदलाव के अलावा Android 17 में कोर एक्सपीरियंस और डेलवपर्स टूल्स को भी रिफाइन किया जाएगा. यह अपडेट नए कैमरा इंटरफेस, एक्सप्रेसिव नोटिफिकेशन इंटरेक्शन और रीसाइज और मैग्निफाई हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आएगी. इसमें नई APIs, मजबूत ऑथेंटिकेशन सपोर्ट और फाइल इंटेग्रिटी टूल्स को बेहतर किया जा सकता है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान होगी.

ये भी पढ़ें-

आईपैड पर काम करते-करते कैसे बन गया आईफोन? जानिए इससे जुड़ी अनसुनी बातें

Published at : 02 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS Android 17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिल सकता है मौका
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिलेगा मौका?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिल सकता है मौका
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिलेगा मौका?
बॉलीवुड
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, काजोल की बेटी को देख फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
इंडिया
Rubaiya Sayeed Kidnapping Case: रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
ट्रेंडिंग
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget