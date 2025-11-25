हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब पकड़ में आएंगे फेक फोटो! Gemini की मदद से 1 सेकंड में हो जाएगी पहचान

अब पकड़ में आएंगे फेक फोटो! Gemini की मदद से 1 सेकंड में हो जाएगी पहचान

Google Gemini AI Photo: इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए अब अक्सर यह सवाल उठने लगता है कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह असली है या किसी AI टूल से बनाई गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Nov 2025 07:54 AM (IST)
Google Gemini AI Photo:

Google Gemini AI Photo: इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए अब अक्सर यह सवाल उठने लगता है कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह असली है या किसी AI टूल से बनाई गई है. दोस्त द्वारा भेजी गई कोई फोटो हो सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर ऑनलाइन दिखने वाली कोई रैंडम इमेज संदेह होना आम हो गया है. पहले AI इमेज में गड़बड़ियां आसानी से दिख जाती थीं लेकिन अब तस्वीरें इतनी रियलिस्टिक हो चुकी हैं कि असली-नकली में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है. इसी समस्या का हल अब Google ने खुद देना शुरू किया है.

Gemini में आया इन-बिल्ट इमेज वेरिफिकेशन फीचर

Google ने पुष्टि की है कि उसके Gemini ऐप में अब एक नया इमेज वेरिफिकेशन टूल मौजूद है जो यह बता सकता है कि कोई तस्वीर Google के AI मॉडल से बनी है या नहीं. कंपनी ने यह फीचर अपने नए Gemini 3-पावर्ड Nano Banana Pro मॉडल के साथ पेश किया है ताकि यूज़र्स आसानी से AI-जनरेटेड कंटेंट की पहचान कर सकें.

यह पूरा सिस्टम Google की SynthID तकनीक पर काम करता है एक डिजिटल वॉटरमार्किंग टेक्नोलॉजी जो Google के AI टूल से बनाई गई तस्वीरों में अदृश्य मार्कर जोड़ देती है. ये मार्कर तस्वीर को बदलते नहीं, न ही आंखों से दिखाई देते हैं लेकिन Gemini इन्हें स्कैन करके बता सकता है कि इमेज Google AI से बनी है या नहीं.

इस फीचर की एक सीमा भी है Gemini सिर्फ उन्हीं तस्वीरों को पहचान सकता है जिन पर Google के SynthID वॉटरमार्क मौजूद हों. यानी अगर इमेज किसी दूसरे AI मॉडल से बनाई गई है तो Gemini उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा. बावजूद इसके, यह फीचर बेहद उपयोगी है क्योंकि 2023 से अब तक Google 20 अरब से ज्यादा AI-जनरेटेड तस्वीरों पर SynthID लगा चुका है.

कैसे करें किसी भी इमेज की जांच?

यूजर इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं. जिस इमेज पर संदेह हो, उसे Gemini में अपलोड करें और पूछें “क्या यह Google AI से बनी है?” “क्या यह फोटो AI-generated है?” Gemini इमेज के अंदर मौजूद SynthID मार्कर को ढूंढकर साफ और सटीक जवाब देता है.

क्यों जरूरी है यह फीचर?

जैसे-जैसे AI इमेज का प्रसार बढ़ रहा है असली और नकली कंटेंट की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है. Google का नया टूल भले ही हर प्लेटफॉर्म की तस्वीरें न पहचान पाए लेकिन यह एक ऐसा भरोसेमंद सुरक्षा फीचर है जिसे देखकर यूज़र इंटरनेट पर दिखने वाली विजुअल जानकारी का बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे.

Curved Screen Phone: दिखता है लग्जरी पर क्या वाकई है फायदेमंद? खरीदने से पहले जानें फायदे और नुकसान

Published at : 25 Nov 2025 07:54 AM (IST)
Tags :
Google Gemini TECH NEWS HINDI AI Fake Photo
