हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCurved Screen Phone: दिखता है लग्जरी पर क्या वाकई है फायदेमंद? खरीदने से पहले जानें फायदे और नुकसान

Curved Screen Phone: दिखता है लग्जरी पर क्या वाकई है फायदेमंद? खरीदने से पहले जानें फायदे और नुकसान

Curved Screen Phone: स्मार्टफोन मार्केट में कर्व्ड स्क्रीन वाले फोन लगातार पॉपुलर हो रहे हैं. उनका प्रीमियम लुक और बेहतरीन होल्डिंग एक्सपीरियंस लोगों को काफी आकर्षित करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Curved Screen Phone: स्मार्टफोन मार्केट में कर्व्ड स्क्रीन वाले फोन लगातार पॉपुलर हो रहे हैं. उनका प्रीमियम लुक और बेहतरीन होल्डिंग एक्सपीरियंस लोगों को काफी आकर्षित करता है. लेकिन क्या सिर्फ दिखने में शानदार होना ही इन फोनों को खरीदने की वजह बन जाता है? या फिर इनके साथ कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है? अगर आप भी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले इसके फायदे और कमजोरियां जरूर समझ लें.

Curved Screen के फायदे

कर्व्ड स्क्रीन फोन देखने में बेहद स्टाइलिश और महंगे लगते हैं. उनकी स्क्रीन किनारों से मुड़ी होती है जिससे एक यूनिक 3D विजुअल इफेक्ट मिलता है. यही वजह है कि हाई-एंड ब्रांड्स इस डिजाइन को ज्यादा अपनाते हैं.

ऐसी डिस्प्ले फोन को पकड़ने में ज्यादा आरामदायक बनाती है. साथ ही बेज़ल बहुत पतले दिखते हैं जिससे स्क्रीन बड़ा और इमर्सिव लगता है, खासकर वीडियो देखने और गेमिंग के दौरान. कर्व्ड डिस्प्ले रंगों और कंटेंट को एक नए तरीके से प्रोजेक्ट करती है. यह फोन के विजुअल एक्सपीरियंस को और जीवंत बनाती है जिससे मूवी देखने और फोटो एडिटिंग में मज़ा दोगुना हो जाता है.

कर्व्ड स्क्रीन के नुकसान

कर्व्ड किनारों के कारण कई बार अनचाहे टच हो जाते हैं. फोन पकड़ते समय स्क्रीन किनारे दबने से गलत ऑपरेशन भी हो सकता है जिससे यूज़र्स परेशान हो जाते हैं.

सीधे शब्दों में कहें तो कर्व्ड स्क्रीन ज्यादा नाज़ुक होती है. जरा सी गिरावट में स्क्रीन टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. साथ ही इसकी रिपेयरिंग भी फ्लैट स्क्रीन के मुकाबले काफी महंगी होती है. कर्व्ड स्क्रीन वाले फोन के लिए सही फिटिंग वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर या बैक कवर ढूंढना मुश्किल होता है. उपलब्ध प्रोटेक्टर जल्दी किनारों से निकल जाते हैं जिससे सुरक्षा कम हो जाती है.

खरीदने से पहले क्या करें?

अगर आप प्रीमियम लुक और मीडिया एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देते हैं तो कर्व्ड स्क्रीन फोन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन अगर टिकाऊपन, बजट और रिपेयरिंग को लेकर चिंता है तो फ्लैट स्क्रीन वाला फोन ज्यादा सुरक्षित विकल्प है. इसलिए खरीदने से पहले अपनी जरूरतों और इस्तेमाल के तरीके को ध्यान में जरूर रखें.

Published at : 23 Nov 2025 08:09 AM (IST)
