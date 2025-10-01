क्रिएटर्स की बल्ले-बल्ले! Facebook लाया नया फीचर, अब कमाई हो जाएगी दोगुनी, जानिए सब कुछ

Facebook New Feature: फेसबुक लगातार ऐसे फीचर्स ला रहा है जो क्रिएटर्स और उनके फॉलोअर्स के बीच जुड़ाव को और गहरा बना सकें. इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में कुछ नए टूल्स पेश किए हैं जिनमें फैन चैलेंजेज़ और पर्सनलाइज़्ड टॉप फैन बैज शामिल हैं. इनका मकसद है फैंस की भागीदारी बढ़ाना और सबसे वफादार सपोर्टर्स को पहचान दिलाना.

फॉलोअर्स के लिए नया इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म

फैन चैलेंजेज़ फीचर के जरिए अब क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को किसी खास थीम या टॉपिक पर कंटेंट बनाने और शेयर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. यूज़र्स किसी भी पोस्ट पर दिए गए #चैलेंज हैशटैग पर क्लिक करके इस एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं.

हर चैलेंज के लिए एक अलग होमपेज भी तैयार किया जाएगा, जहां लीडरबोर्ड पर सबसे ज्यादा रिएक्शन पाने वाले एंट्रीज़ दिखाई देंगी. यह पेज फैंस को दूसरे सबमिशन देखने और क्रिएटर को अपनी कम्युनिटी से सीधे जुड़ने का मौका देगा. फेसबुक के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में ही 15 लाख से ज्यादा एंट्रीज़ सबमिट की गई हैं जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. कंपनी का मानना है कि यह फीचर क्रिएटर्स के लिए ब्रांड प्रमोशन, कैंपेन लॉन्च और एंगेजमेंट बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका साबित होगा.

सबसे एक्टिव सपोर्टर्स को मिलेगा खास पहचान

फेसबुक ने अपने टॉप फैन बैज सिस्टम को भी अपग्रेड किया है. अब क्रिएटर्स अपने सबसे एक्टिव और जुड़े हुए फॉलोअर्स के लिए पर्सनलाइज़्ड बैज डिजाइन कर सकते हैं. ये बैज उन यूज़र्स को मिलते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट और शेयर जैसे इंटरैक्शन करते हैं.

जब कोई क्रिएटर कस्टम बैज लॉन्च करता है तो एलिजिबल फैंस को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा ताकि वे इसे स्वीकार कर सकें. फेसबुक का कहना है कि अब तक दुनियाभर में 50 करोड़ से ज्यादा यूज़र्स ने स्टैंडर्ड या कस्टम बैज अपनाए हैं. पॉपुलर सेलेब्स जैसे एड शीरन (Sheerio) और कार्डी बी (Bardi Gang) ने भी अपनी कम्युनिटी के लिए यूनिक बैज डिजाइन किए हैं.

मजबूत कम्युनिटी बनाने की पहल

इन नए अपडेट्स का मकसद न सिर्फ क्रिएटर्स और फैंस के बीच कनेक्शन बढ़ाना है बल्कि ऑनलाइन कम्युनिटी को और मजबूत बनाना भी है. फेसबुक का कहना है कि यह फीचर्स फैंडम को सेलिब्रेट करने और क्रिएटर्स की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

यह भी पढ़ें:

अब जब चाहो तब होगी बरसात! जानिए क्या है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जिससे कम होगा दिल्ली का प्रदूषण