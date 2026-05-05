PMFBY Scheme: भारत में खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर है, जहां बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और कीट रोग जैसी समस्याएं कभी भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इन्हीं में से एक हैं. हालांकि इस योजना को लेकर किसानों के बीच एक बड़ा सवाल रहता है कि क्या बटाई पर खेती करने वाले किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या बटाई पर खेती करने वाले किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं और इसे लेकर नियम क्या बने हुए हैं.

बटाई पर खेती करने वाले किसान भी ले सकते हैं लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ जमीन मालिक किसानों तक सीमित नहीं है. इस योजना का लाभ बटाईदार और किराएदार किसान भी उठा सकते हैं. इसके लिए उन्हें जमीन के मालिक से एक लिखित प्रमाण पत्र देना होता है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि वह किसान उस जमीन की पर खेती कर रहा है और फसल नुकसान होने की स्थिति में बीमा का लाभ उसे दिया जाएगा.

कब तक करना होता है बीमा?

खरीफ सीजन में फसल बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है. वहीं जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उन्हें आधार कार्ड की कॉपी समय पर अपने बैंक में जमा करनी होती है. ताकि बीमा प्रक्रिया पूरी हो सके और नुकसान होने पर मुआवजा मिल सके. वहीं आपको बता दें कि जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, लेकिन वह इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते उन्हें समय सीमा के अंदर बैंक को लिखित सूचना देनी होती है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें स्वत ही योजना में शामिल माना जा सकता है.

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किन फसलों का कराया जा सकता है बीमा?

इस योजना के तहत खरीफ फसलों में किसान धान, मक्का, मूंगफली और अरहर जैसी फसलों का बीमा कर सकते हैं. वहीं रबी की फसलों में आम तौर पर गेहूं, जौ, चना और सरसों आदि फसलों का बीमा होता है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में अधिसूचित फसलों के आधार पर अन्य फैसले भी योजना में शामिल की जाती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है. खरीफ फसलों के लिए करीब दो प्रतिशत, रबी फसलों के लिए करीब 1.5 प्रतिशत, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है. बाकी प्रीमियम का हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है.

किन खतरों में मिलता है बीमा कवर?

इस योजना के तहत फसल को होने वाले कई तरह के नुकसान कवर किए जाते हैं, जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि और कीट रोग से नुकसान. वहीं बुवाई न होने की स्थिति, कटाई के बाद 14 दिनों तक नुकसान और स्थानीय आपदाएं जैसे भूस्खलन या जलभराव जैसी कंडीशन में बीमा कवर दिया जाता है. अगर फसल को नुकसान होता है तो इस योजना के अनुसार किसान को 72 घंटे के अंदर ही इसकी जानकारी देनी होती है.

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