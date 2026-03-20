हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart Lock: क्या होते हैं स्मार्ट लॉक? आग या बिजली जाते ही क्यों हो जाते हैं फेल, जानकर उड़ जाएंगे होश

Smart Lock: क्या होते हैं स्मार्ट लॉक? आग या बिजली जाते ही क्यों हो जाते हैं फेल, जानकर उड़ जाएंगे होश

Smart Lock: आज के डिजिटल दौर में घरों की सुरक्षा भी स्मार्ट होती जा रही है. स्मार्ट लॉक ऐसे आधुनिक ताले होते हैं जिन्हें चाबी की बजाय पासवर्ड, ऐप, फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए खोला जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Mar 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smart Lock: आज के डिजिटल दौर में घरों की सुरक्षा भी स्मार्ट होती जा रही है. स्मार्ट लॉक ऐसे आधुनिक ताले होते हैं जिन्हें चाबी की बजाय पासवर्ड, मोबाइल ऐप, फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए खोला जाता है. ये लॉक इंटरनेट या ब्लूटूथ से जुड़े होते हैं जिससे आप दूर बैठे भी अपने दरवाजे को कंट्रोल कर सकते हैं. कई लोग इन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये पारंपरिक तालों से ज्यादा सुविधाजनक और एडवांस फीचर्स से लैस होते हैं.

कैसे काम करते हैं ये Smart Lock?

स्मार्ट लॉक के अंदर सेंसर, मोटर और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है. जब आप सही पासवर्ड डालते हैं या मोबाइल ऐप से कमांड देते हैं तो यह सिस्टम लॉक को खोल देता है. कुछ स्मार्ट लॉक Wi-Fi या ब्लूटूथ के जरिए फोन से जुड़े रहते हैं जबकि कुछ में ऑटो-लॉक और अलर्ट जैसी सुविधाएं भी होती हैं. यानी अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सकता है.

आग लगने पर क्यों हो जाते हैं फेल?

स्मार्ट लॉक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं इसलिए ज्यादा गर्मी या आग के संपर्क में आने पर इनके अंदर लगे सर्किट और बैटरी खराब हो सकते हैं. तेज गर्मी में प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पिघलने लगते हैं जिससे लॉक काम करना बंद कर देता है. ऐसे में दरवाजा खोलना मुश्किल हो सकता है जो इमरजेंसी स्थिति में खतरा बन सकता है.

बिजली जाने पर क्या होता है?

अधिकतर स्मार्ट लॉक बैटरी पर चलते हैं लेकिन कुछ सिस्टम बिजली पर भी निर्भर होते हैं. अगर बैटरी खत्म हो जाए या बिजली चली जाए तो लॉक काम करना बंद कर सकता है. हालांकि कई कंपनियां बैकअप के तौर पर फिजिकल चाबी या इमरजेंसी पावर विकल्प देती हैं लेकिन अगर ये विकल्प उपलब्ध न हो तो परेशानी बढ़ सकती है.

क्या स्मार्ट लॉक सुरक्षित हैं?

स्मार्ट लॉक सुरक्षा के मामले में काफी एडवांस होते हैं लेकिन ये पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं हैं. हैकिंग, तकनीकी खराबी या पावर फेल होने जैसी स्थितियों में ये समस्या पैदा कर सकते हैं. इसलिए इन्हें इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

इस्तेमाल करते समय रखें ये बातें ध्यान

स्मार्ट लॉक लगाते समय हमेशा ऐसी कंपनी का चुनाव करें जो इमरजेंसी अनलॉक का विकल्प दे. बैटरी का ध्यान रखें और समय-समय पर उसे बदलते रहें. साथ ही, हमेशा एक बैकअप तरीका जैसे मैनुअल चाबी जरूर रखें, ताकि किसी भी स्थिति में आप सुरक्षित रह सकें.

यह भी पढ़ें:

इस देश में खुल गया रोबोट वाला स्कूल! घर के काम से लेकर फैक्ट्री की नौकरी तक, सारे काम की मिलेगी ट्रेनिंग

Published at : 20 Mar 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Smart Lock TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Smart Lock: क्या होते हैं स्मार्ट लॉक? आग या बिजली जाते ही क्यों हो जाते हैं फेल, जानकर उड़ जाएंगे होश
Smart Lock: क्या होते हैं स्मार्ट लॉक? आग या बिजली जाते ही क्यों हो जाते हैं फेल, जानकर उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
डांस करने के लिए उतावले हुए रोबोट ने तोड़ डाले बर्तन, तीन लोगों के कोशिश करने पर भी नहीं आया काबू
डांस करने के लिए उतावले हुए रोबोट ने तोड़ डाले बर्तन, तीन लोगों के कोशिश करने पर भी नहीं आया काबू
टेक्नोलॉजी
इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते समय नहीं रहेगी बिल की टेंशन, ये आसान तरीके बचाएंगे बिजली
इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते समय नहीं रहेगी बिल की टेंशन, ये आसान तरीके बचाएंगे बिजली
टेक्नोलॉजी
Instagram पर वॉइस नोट्स भेजना हो जाएगा और भी मजेदार, ऐसे यूज करें नए AI ऑडियो इफेक्ट्स
Instagram पर वॉइस नोट्स भेजना हो जाएगा और भी मजेदार, ऐसे यूज करें नए AI ऑडियो इफेक्ट्स
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Eid Weather Forecast: दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
कभी जापान पर अमेरिका ने बरसाए थे परमाणु बम, अब उसे ईरान की जंग में क्यों घसीट रहा, ट्रंप का बिग प्लान क्या?
कभी जापान पर अमेरिका ने बरसाए थे परमाणु बम, अब उसे ईरान की जंग में क्यों घसीट रहा, ट्रंप का बिग प्लान क्या?
आईपीएल 2026
Most runs in IPL: IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, रोहित या विराट कौन नंबर-1, देखें लिस्ट
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, रोहित या विराट कौन नंबर-1, देखें लिस्ट
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
मध्य प्रदेश
MP News: 'आगे मत बढ़ो, ट्रक असंतुलित है', राजगढ़ में तिरछा दौड़ता रहा भूसे से भरा ट्रक, पुलिस चीखती रही और फिर...
'आगे मत बढ़ो, ट्रक असंतुलित है', राजगढ़ में तिरछा दौड़ता रहा भूसे से भरा ट्रक, पुलिस चीखती रही और फिर...
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
ट्रेंडिंग
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget