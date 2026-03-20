Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smart Lock: आज के डिजिटल दौर में घरों की सुरक्षा भी स्मार्ट होती जा रही है. स्मार्ट लॉक ऐसे आधुनिक ताले होते हैं जिन्हें चाबी की बजाय पासवर्ड, मोबाइल ऐप, फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए खोला जाता है. ये लॉक इंटरनेट या ब्लूटूथ से जुड़े होते हैं जिससे आप दूर बैठे भी अपने दरवाजे को कंट्रोल कर सकते हैं. कई लोग इन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये पारंपरिक तालों से ज्यादा सुविधाजनक और एडवांस फीचर्स से लैस होते हैं.

कैसे काम करते हैं ये Smart Lock?

स्मार्ट लॉक के अंदर सेंसर, मोटर और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है. जब आप सही पासवर्ड डालते हैं या मोबाइल ऐप से कमांड देते हैं तो यह सिस्टम लॉक को खोल देता है. कुछ स्मार्ट लॉक Wi-Fi या ब्लूटूथ के जरिए फोन से जुड़े रहते हैं जबकि कुछ में ऑटो-लॉक और अलर्ट जैसी सुविधाएं भी होती हैं. यानी अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सकता है.

आग लगने पर क्यों हो जाते हैं फेल?

स्मार्ट लॉक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं इसलिए ज्यादा गर्मी या आग के संपर्क में आने पर इनके अंदर लगे सर्किट और बैटरी खराब हो सकते हैं. तेज गर्मी में प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पिघलने लगते हैं जिससे लॉक काम करना बंद कर देता है. ऐसे में दरवाजा खोलना मुश्किल हो सकता है जो इमरजेंसी स्थिति में खतरा बन सकता है.

बिजली जाने पर क्या होता है?

अधिकतर स्मार्ट लॉक बैटरी पर चलते हैं लेकिन कुछ सिस्टम बिजली पर भी निर्भर होते हैं. अगर बैटरी खत्म हो जाए या बिजली चली जाए तो लॉक काम करना बंद कर सकता है. हालांकि कई कंपनियां बैकअप के तौर पर फिजिकल चाबी या इमरजेंसी पावर विकल्प देती हैं लेकिन अगर ये विकल्प उपलब्ध न हो तो परेशानी बढ़ सकती है.

क्या स्मार्ट लॉक सुरक्षित हैं?

स्मार्ट लॉक सुरक्षा के मामले में काफी एडवांस होते हैं लेकिन ये पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं हैं. हैकिंग, तकनीकी खराबी या पावर फेल होने जैसी स्थितियों में ये समस्या पैदा कर सकते हैं. इसलिए इन्हें इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

इस्तेमाल करते समय रखें ये बातें ध्यान

स्मार्ट लॉक लगाते समय हमेशा ऐसी कंपनी का चुनाव करें जो इमरजेंसी अनलॉक का विकल्प दे. बैटरी का ध्यान रखें और समय-समय पर उसे बदलते रहें. साथ ही, हमेशा एक बैकअप तरीका जैसे मैनुअल चाबी जरूर रखें, ताकि किसी भी स्थिति में आप सुरक्षित रह सकें.

यह भी पढ़ें:

इस देश में खुल गया रोबोट वाला स्कूल! घर के काम से लेकर फैक्ट्री की नौकरी तक, सारे काम की मिलेगी ट्रेनिंग