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हिंदी न्यूज़ऑटोVinFast VF MPV 7 Review: 400KM रेंज और शानदार स्पेस, आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी यह MPV?

VinFast VF MPV 7 Review: 400KM रेंज और शानदार स्पेस, आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी यह MPV?

VinFast VF MPV 7 असल में लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. सिंपल डिजाइन, बड़ा स्पेस और दमदार रेंज के साथ क्या यह आपके लिए सही फैमिली MPV है? आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 May 2026 06:51 AM (IST)
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  • आजकल कारों में बहुत ज्यादा फीचर्स और स्क्रीन देखने को मिलते हैं, लेकिन Vinfast VF MPV 7 इस ट्रेंड से अलग चलती है. इसका इंटीरियर बहुत ही Simple है, जिसे देखकर एक अलग ही सुकून फील होता है. इसमें ड्राइवर के सामने कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है, बल्कि सारी जानकारी एक ही टचस्क्रीन पर मिलती है. कार को चलाना भी बेहद आसान है. इसमें स्टार्ट/स्टॉप बटन नहीं है, बस गियर को ‘D’ पर डालिए और गाड़ी चलने लगती है. यह डिजाइन उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादा जटिल चीजों के बजाय आसान और साफ-सुथरा एक्सपीरियंस चाहते हैं. हालांकि, शुरुआत में स्क्रीन पर ही सब कुछ देखने की आदत डालने में थोड़ा समय लग सकता है.

परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

Vinfast VF MPV 7 में 60.13kWh की बैटरी और 204hp की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 280Nm का टॉर्क देती है. इसकी पावर बहुत स्मूद है, यानी गाड़ी अचानक झटका नहीं देती बल्कि धीरे-धीरे स्पीड पकड़ती है. यह खासकर नए EV यूजर्स के लिए काफी आरामदायक एक्सपीरियंस देती है. इसका स्टियरिंग काफी हल्का है, जिससे शहर में इसे चलाना आसान हो जाता है. गाड़ी का साइज बड़ा होने के बावजूद इसे संभालना मुश्किल नहीं लगता. कंपनी के अनुसार यह 0 से 100 km/h की स्पीड करीब 10 सेकंड में पकड़ लेती है, जो एक फैमिली MPV के लिए काफी अच्छा है. इसमें अलग-अलग ड्राइव मोड और रीजेनरेशन मोड मिलते हैं, लेकिन रीजेन ब्रेकिंग ज्यादा तेज नहीं है. इसका मकसद ड्राइव को आसान और आरामदायक बनाना है.

रेंज, राइड क्वालिटी और उपयोग

रियल वर्ल्ड में यह MPV करीब 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी है. इसकी राइड क्वालिटी भी शानदार है, बड़े पहियों के बावजूद गाड़ी सड़क पर आराम से चलती है.

खराब सड़कों या स्पीड ब्रेकर पर भी इसका ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा है, जिससे कोई खास दिक्कत नहीं होती. हल्का बॉडी रोल जरूर फील होता है, लेकिन MPV होने के हिसाब से यह सामान्य है. यह कार उन लोगों के लिए सही है जो रोजाना आरामदायक और बिना झंझट के ड्राइव चाहते हैं.

स्पेस और फीचर्स

Vinfast VF MPV 7 का व्हीलबेस लंबा है, जिससे इसमें काफी अच्छा स्पेस मिलता है. 3rd रो में बैठने के लिए काफी जगह है, खासकर तीसरी रो में हेडरूम अच्छा मिलता है. दूसरी रो की सीटों को आगे-पीछे किया जा सकता है और झुकाया भी जा सकता है, जिससे आराम बढ़ जाता है. हालांकि कुछ फीचर्स की कमी महसूस होती है, जैसे 360 डिग्री कैमरा, ADAS, सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स. इन फीचर्स की कमी इस प्राइस रेंज में थोड़ी खलती है, लेकिन कार का फोकस ज्यादा स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी पर रखा गया है.

कीमत और ऑफर्स

Vinfast VF MPV 7 की कीमत लगभग 24.9 लाख रुपये के आसपास हो सकती है, जो इसे थोड़ा महंगा बनाती है. लेकिन कंपनी इसके साथ कुछ खास ऑफर्स दे रही है. अगर आप अपनी पुरानी ICE कार एक्सचेंज करते हैं, तो आपको 2 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. इसके अलावा 75% बायबैक, फ्री चार्जिंग और 10 साल की बैटरी वारंटी भी दी जा रही है.

 यह भी पढ़ें:- Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत 

Published at : 05 May 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Auto News VinFast VF MPV 7 Review VinFast EV India Electric MPV 2026
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