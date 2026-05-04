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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड

लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड

Rohit Sharma Records MI vs LSG: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 84 रनों की पारी खेली. शतक से चूकने के बावजूद उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 May 2026 11:31 PM (IST)
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रोहित शर्मा 22 दिन के बाद मैदान पर लौटे थे. मुंबई इंडियंस के लिए पांच मुकाबले मिस कर चुके थे, लेकिन वापसी की तो ऐसी कि पीट-पीटकर गेंदबाजों का भूत बना दिया. सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 44 गेंद में 84 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. रोहित अपने IPL करियर का तीसरा शतक लगाने से चूक गए, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस मुकाबले में उन्होंने तीन बड़े रिकॉर्ड बना डाले हैं.

रोहित ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड

सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड- रोहित शर्मा ने अपने IPL करियर की चौथी सबसे तेज फिफ्टी लगाई. उन्होंने  लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस मुकाबले में 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. यह आईपीएल में लखनऊ के खिलाफ रोहित की सबसे तेज फिफ्टी भी है. वैसे रोहित की IPL में सबसे तेज फिफ्टी 23 गेंदों में आई, जो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में बनाई थी.

LSG के खिलाफ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर- रोहित शर्मा ने IPL करियर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है. इससे पहले रोहित का LSG के खिलाफ सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 68 रन था, जो उन्होंने 2024 सीजन में बनाया था. अब IPL 2026 के मैच में उन्होंने 84 रन बनाए हैं.

मुंबई के लिए चौथी सबसे बड़ी पार्टनरशिप- रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन ने इस मुकाबले में पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी की. यह IPL में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों द्वारा किसी भी विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा भी MI के लिए 143 रनों की साझेदारी कर चुके हैं.

  • 167 रन - रोहित शर्मा और हर्शल गिब्स
  • 163 रन - सचिन तेंदुलकर और ड्वेन स्मिथ
  • 148 रन - रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन 
  • 143 रन - सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा
  • 143 रन - रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 May 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma MUMBAI INDIANS IPL 2026
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