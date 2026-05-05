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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन खरीदने में कर रहे हैं सबसे बड़ी गलती! सही समय जान ली तो हजारों रुपये बचना पक्के

फोन खरीदने में कर रहे हैं सबसे बड़ी गलती! सही समय जान ली तो हजारों रुपये बचना पक्के

Smartphone Tips: बहुत से लोग जैसे ही नया फोन लॉन्च होता है उसे खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं. लेकिन लॉन्च के समय फोन की कीमत सबसे ज्यादा होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 May 2026 06:58 AM (IST)
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  • नए मॉडल के आने पर पुराने मॉडल सस्ते हो जाते हैं, जो उपयोगी हैं।

Smartphone Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, काम हो या मनोरंजन हर चीज फोन पर निर्भर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग फोन खरीदते वक्त एक बड़ी गलती कर देते हैं? वे सही समय पर फोन नहीं खरीदते जिसकी वजह से उन्हें वही फोन ज्यादा कीमत में लेना पड़ता है. अगर आप थोड़ा स्मार्ट बन जाएं तो हजारों रुपये आसानी से बचा सकते हैं.

कब नहीं खरीदना चाहिए नया फोन?

बहुत से लोग जैसे ही नया फोन लॉन्च होता है उसे खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं. लेकिन लॉन्च के समय फोन की कीमत सबसे ज्यादा होती है. कंपनियां शुरुआती दिनों में कोई खास डिस्काउंट नहीं देतीं क्योंकि उस समय डिमांड ज्यादा होती है. ऐसे में तुरंत खरीदना आपके बजट पर भारी पड़ सकता है.

सही समय का खेल समझिए

अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना सीखें. आमतौर पर किसी भी फोन की कीमत लॉन्च के 2-3 महीने बाद गिरने लगती है. इसी दौरान बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील और सेल ऑफर्स मिलने शुरू हो जाते हैं. यह समय खरीदारी के लिए काफी बेहतर माना जाता है.

फेस्टिव सेल में मिलते हैं बड़े फायदे

भारत में त्योहारों के दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जबरदस्त सेल लगती है. इस दौरान स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलता है. कई बार तो महंगे फोन भी हजारों रुपये सस्ते हो जाते हैं. अगर आप थोड़ी प्लानिंग करें और फेस्टिव सीजन का इंतजार करें तो कम कीमत में बेहतर फोन ले सकते हैं.

पुराने मॉडल पर भी रखें नजर

जैसे ही किसी कंपनी का नया मॉडल लॉन्च होता है, पुराने मॉडल की कीमत कम हो जाती है. खास बात यह है कि पुराने मॉडल में भी अच्छे फीचर्स होते हैं जो आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं. ऐसे में नया-नया लेने की बजाय थोड़ा समझदारी दिखाएं और पिछले मॉडल पर भी नजर रखें.

स्मार्ट खरीदारी का तरीका

फोन खरीदते समय सिर्फ ब्रांड या ट्रेंड को देखकर फैसला न लें. अपनी जरूरत, बजट और सही समय को ध्यान में रखकर खरीदारी करें। कीमतों की तुलना करें, ऑफर्स चेक करें और सही मौके का इंतजार करें.

फोन खरीदना कोई छोटी बात नहीं है, यह एक निवेश जैसा है। अगर आप सही समय पर खरीदारी करते हैं तो वही फोन आपको काफी सस्ता मिल सकता है. अगली बार जब भी फोन खरीदने का सोचें तो जल्दबाजी न करें थोड़ा इंतजार करें और स्मार्ट बनकर पैसे बचाएं.

यह भी पढ़ें: SACHET क्या है? अब खतरे से पहले बजेगा आपके फोन पर अलर्ट, सरकार का नया सिस्टम बचाएगा जान

Published at : 05 May 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Smartphone TECH NEWS HINDI
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