Elon Musk का नया धमाका! आखिर क्यों बनाया Grokipedia? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह

Elon Musk Grokipedia: टेक जगत में हलचल मचाने वाले एलन मस्क ने एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है Grokipedia. यह एक AI-पावर्ड ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उनकी कंपनी xAI ने तैयार किया है. यह साइट अब सभी यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध है और इसमें लाखों आर्टिकल पहले से मौजूद हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि जब Wikipedia पहले से ही इतनी बड़ी जानकारी का स्रोत है तो फिर मस्क को नई वेबसाइट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आइए जानते हैं मस्क ने खुद इस पर क्या कहा.

Wikipedia से नाराज़गी बनी वजह

एलन मस्क लंबे समय से Wikipedia के आलोचक रहे हैं. उनका मानना है कि यह प्लेटफॉर्म फार-लेफ्ट एक्टिविस्ट्स के कंट्रोल में है. मस्क ने कई बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर Wikipedia पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि Wikipedia पर woke mind virus फैलाया जा रहा है और लोगों से अपील की कि वे अब इस प्लेटफॉर्म को दान न करें.

इन सबके बीच मस्क ने यह महसूस किया कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां जानकारी निष्पक्ष और सच्ची हो और इसी सोच से ‘Grokipedia’ का जन्म हुआ.

क्या है Grokipedia और कैसे काम करता है?

Grokipedia एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित है. मस्क का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म “पूरी तरह ओपन सोर्स” है यानी कोई भी व्यक्ति इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकता है.

जब एक यूज़र कोई विषय सर्च करता है तो Grok AI चैटबॉट उस जानकारी को ढूंढता और xAI के इंटरनल सिस्टम्स के माध्यम से उसका विश्लेषण करता है. इसके बाद उस विषय पर एक सटीक और तथ्यों पर आधारित पेज तैयार किया जाता है.

एलन मस्क ने कहा कि Grokipedia का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि “सच्चाई दिखाना” है. एक यूज़र द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड पेज पर पूछे गए सवाल के जवाब में मस्क ने कहा कि Grokipedia में “केवल सच्चाई” दिखाई जाएगी.

Wikipedia का विकल्प ही नहीं एक बड़ा विजन

मस्क के लिए Grokipedia सिर्फ Wikipedia का विकल्प नहीं बल्कि एक बड़ी सोच का हिस्सा है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा, “Grokipedia, xAI के उस मिशन की दिशा में एक ज़रूरी कदम है जिसका मकसद ब्रह्मांड को समझना है.”

वर्तमान में Grokipedia के 0.1x वर्ज़न में करीब 8.85 लाख से ज़्यादा एंट्रीज़ जोड़ी जा चुकी हैं. मस्क ने यह भी कहा कि आने वाले अपडेट्स के साथ यह प्लेटफॉर्म और बेहतर होगा.

हम परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन कोशिश जारी रहेगी

एलन मस्क का मानना है कि Grokipedia के लिए यह शुरुआत है. उन्होंने लिखा, “हम कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होंगे लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे.”

अगर Grokipedia सही मायनों में AI के ज़रिए फैक्ट-चेकिंग और सटीक जानकारी प्रदान करने में सफल होती है तो यह न सिर्फ Wikipedia के लिए चुनौती बनेगी, बल्कि AI आधारित ज्ञान-साझाकरण के भविष्य को भी नई दिशा दे सकती है.

