AI की वजह से चली गई नौकरी? अब ऐसे घर बैठे मिलेंगे पैसे, जानें क्या है UBI सिस्टम

भारत में भी डिजिटल रुपया (CBDC) लॉन्च हो चुका है. यह सामान्य रुपये जैसा ही है, बस डिजिटल रूप में. इसे नकद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और बैंक खाते में बदला भी जा सकता है. भारत में UBI पूरी तरह नया विचार नहीं है लेकिन जैसे-जैसे AI और ऑटोमेशन देश की नौकरियों पर असर डालेंगे, इसकी चर्चा और तेज़ हो सकती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे फंड कौन करेगा और इसके साथ कितना नियंत्रण जोड़ा जाएगा. टेक लीडर्स मानते हैं कि UBI भविष्य की ज़रूरत है लेकिन इसकी राह में अब भी कई चुनौतियां भी शामिल हैं.