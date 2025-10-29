हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI की वजह से चली गई नौकरी? अब ऐसे घर बैठे मिलेंगे पैसे, जानें क्या है UBI सिस्टम

AI की वजह से चली गई नौकरी? अब ऐसे घर बैठे मिलेंगे पैसे, जानें क्या है UBI सिस्टम

UBI System: आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारे कामकाज के तरीकों को बदल रहा है. जहां यह कई सुविधाएं दे रहा है, वहीं लाखों नौकरियों पर खतरा भी पैदा कर रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 04:06 PM (IST)
UBI System: आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारे कामकाज के तरीकों को बदल रहा है. जहां यह कई सुविधाएं दे रहा है, वहीं लाखों नौकरियों पर खतरा भी पैदा कर रहा है.

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारे कामकाज के तरीकों को बदल रहा है. जहां यह कई सुविधाएं दे रहा है, वहीं लाखों नौकरियों पर खतरा भी पैदा कर रहा है. कोडिंग, टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में AI टूल्स इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में लगभग 30 करोड़ नौकरियों पर AI का असर पड़ सकता है. इसमें मार्केटिंग, वित्तीय विश्लेषण, रेडियोलॉजी, टीचिंग और पत्रकारिता जैसी नौकरियां भी शामिल हैं.

1/7
आज ChatGPT जैसे मॉडल प्रोग्रामिंग टेस्ट में डेवलपर्स को पछाड़ रहे हैं. Sora, Runway और Google VEO 3 जैसे टूल्स केवल टेक्स्ट से पूरे वीडियो बना सकते हैं. AI वीडियो एडिटिंग, वॉइसओवर और ईमेल ड्राफ्टिंग जैसे काम भी आसानी से कर रहा है. अगर आपका काम शब्दों, आंकड़ों या पैटर्न पर आधारित है तो संभावना है कि AI उसे तेज़, सस्ता और शायद बेहतर कर पाएगा.
आज ChatGPT जैसे मॉडल प्रोग्रामिंग टेस्ट में डेवलपर्स को पछाड़ रहे हैं. Sora, Runway और Google VEO 3 जैसे टूल्स केवल टेक्स्ट से पूरे वीडियो बना सकते हैं. AI वीडियो एडिटिंग, वॉइसओवर और ईमेल ड्राफ्टिंग जैसे काम भी आसानी से कर रहा है. अगर आपका काम शब्दों, आंकड़ों या पैटर्न पर आधारित है तो संभावना है कि AI उसे तेज़, सस्ता और शायद बेहतर कर पाएगा.
2/7
यही वजह है कि UBI (Universal Basic Income) की चर्चा बढ़ रही है. UBI एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार हर नागरिक को नियमित अंतराल पर एक निश्चित रकम देती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, नौकरी कर रहा हो या नहीं. इसका मकसद लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना, घर और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है.
यही वजह है कि UBI (Universal Basic Income) की चर्चा बढ़ रही है. UBI एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार हर नागरिक को नियमित अंतराल पर एक निश्चित रकम देती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, नौकरी कर रहा हो या नहीं. इसका मकसद लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना, घर और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है.
3/7
UBI की खासियत यह है कि यह यूनिवर्सल है जिसका मतलब है कि ये सभी को मिलता है. इसके अलावा इसके लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है. ये लाभ हर व्यक्ति को मिलता है. यह एक नियमित सिस्टम है यानी आपको समय-समय पर पैसे मिलेंगे.
UBI की खासियत यह है कि यह यूनिवर्सल है जिसका मतलब है कि ये सभी को मिलता है. इसके अलावा इसके लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है. ये लाभ हर व्यक्ति को मिलता है. यह एक नियमित सिस्टम है यानी आपको समय-समय पर पैसे मिलेंगे.
4/7
बड़े टेक लीडर्स का मानना है कि UBI ही AI से होने वाले बड़े बदलाव का समाधान है. सैम ऑल्टमैन (CEO, OpenAI) ने 2016 में एक स्टडी फंड की थी जिसमें कम आय वाले लोगों को तीन साल तक हर महीने $1,000 मिले. नतीजों में पाया गया कि लोगों ने ज्यादातर पैसा ज़रूरतों पर खर्च किया और थोड़ी कम मेहनत की. एलन मस्क (CEO, Tesla) लंबे समय से UBI के समर्थक हैं. उनका मानना है कि जब AI उत्पादन का बड़ा हिस्सा संभाल लेगा तो मुनाफे का बंटवारा इंसानों में होना चाहिए.
बड़े टेक लीडर्स का मानना है कि UBI ही AI से होने वाले बड़े बदलाव का समाधान है. सैम ऑल्टमैन (CEO, OpenAI) ने 2016 में एक स्टडी फंड की थी जिसमें कम आय वाले लोगों को तीन साल तक हर महीने $1,000 मिले. नतीजों में पाया गया कि लोगों ने ज्यादातर पैसा ज़रूरतों पर खर्च किया और थोड़ी कम मेहनत की. एलन मस्क (CEO, Tesla) लंबे समय से UBI के समर्थक हैं. उनका मानना है कि जब AI उत्पादन का बड़ा हिस्सा संभाल लेगा तो मुनाफे का बंटवारा इंसानों में होना चाहिए.
5/7
मार्क बेनिओफ (CEO, Salesforce) ने बताया कि उनकी कंपनी में आधा काम अब AI कर रहा है. उनका कहना है कि जैसे-जैसे मशीनें नौकरियां लेंगी UBI न केवल बेरोजगारों बल्कि बच्चों की परवरिश करने वालों और बिना वेतन सेवा करने वालों के लिए भी मददगार होगा.
मार्क बेनिओफ (CEO, Salesforce) ने बताया कि उनकी कंपनी में आधा काम अब AI कर रहा है. उनका कहना है कि जैसे-जैसे मशीनें नौकरियां लेंगी UBI न केवल बेरोजगारों बल्कि बच्चों की परवरिश करने वालों और बिना वेतन सेवा करने वालों के लिए भी मददगार होगा.
6/7
फिनलैंड, कनाडा और अमेरिका के कुछ शहरों में UBI पर प्रयोग हो चुके हैं. शुरुआती नतीजे बताते हैं कि इससे लोगों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है और तनाव घटता है बिना उन्हें आलसी बनाए. लेकिन इसे बड़े स्तर पर लागू करना मुश्किल है. इसी कारण सरकारें CBDC (Central Bank Digital Currency) पर काम कर रही हैं. यह डिजिटल मुद्रा होती है जिसे सरकार नियंत्रित कर सकती है. मसलन, UBI की राशि को शराब, लग्जरी सामान या हवाई टिकट पर खर्च करने से रोका जा सकता है.
फिनलैंड, कनाडा और अमेरिका के कुछ शहरों में UBI पर प्रयोग हो चुके हैं. शुरुआती नतीजे बताते हैं कि इससे लोगों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है और तनाव घटता है बिना उन्हें आलसी बनाए. लेकिन इसे बड़े स्तर पर लागू करना मुश्किल है. इसी कारण सरकारें CBDC (Central Bank Digital Currency) पर काम कर रही हैं. यह डिजिटल मुद्रा होती है जिसे सरकार नियंत्रित कर सकती है. मसलन, UBI की राशि को शराब, लग्जरी सामान या हवाई टिकट पर खर्च करने से रोका जा सकता है.
7/7
भारत में भी डिजिटल रुपया (CBDC) लॉन्च हो चुका है. यह सामान्य रुपये जैसा ही है, बस डिजिटल रूप में. इसे नकद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और बैंक खाते में बदला भी जा सकता है. भारत में UBI पूरी तरह नया विचार नहीं है लेकिन जैसे-जैसे AI और ऑटोमेशन देश की नौकरियों पर असर डालेंगे, इसकी चर्चा और तेज़ हो सकती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे फंड कौन करेगा और इसके साथ कितना नियंत्रण जोड़ा जाएगा. टेक लीडर्स मानते हैं कि UBI भविष्य की ज़रूरत है लेकिन इसकी राह में अब भी कई चुनौतियां भी शामिल हैं.
भारत में भी डिजिटल रुपया (CBDC) लॉन्च हो चुका है. यह सामान्य रुपये जैसा ही है, बस डिजिटल रूप में. इसे नकद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और बैंक खाते में बदला भी जा सकता है. भारत में UBI पूरी तरह नया विचार नहीं है लेकिन जैसे-जैसे AI और ऑटोमेशन देश की नौकरियों पर असर डालेंगे, इसकी चर्चा और तेज़ हो सकती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे फंड कौन करेगा और इसके साथ कितना नियंत्रण जोड़ा जाएगा. टेक लीडर्स मानते हैं कि UBI भविष्य की ज़रूरत है लेकिन इसकी राह में अब भी कई चुनौतियां भी शामिल हैं.
Published at : 29 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
AI UBI TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
दिल्ली NCR
Exclusive: एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

CM Yogi In Bihar:ओसामा के गढ़ में CM Yogi के पहुंचते ही लग गई बुलडोजरों की कतार!|Bihar Elections 2025
Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
दिल्ली NCR
Exclusive: एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने पोस्ट कर बताया अफवाहों का सच
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने बताया सच
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
Embed widget