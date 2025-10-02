हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एलन मस्क ने क्यों की Netflix सब्सक्रिप्शन रद्द करने की अपील? वजह जानकर यकीन नहीं होगा

एलन मस्क ने क्यों की Netflix सब्सक्रिप्शन रद्द करने की अपील? वजह जानकर यकीन नहीं होगा

टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने Netflix पर बड़ा हमला बोलते हुए लोगों से सब्सक्रिप्शन कैंसल करने की अपील की है, जिसके चलते विवाद लगातार बढ़ रहा है. जानिए आखिर क्या है पूरा विवाद

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Oct 2025 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमी और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस बार उनका निशाना Netflix है. मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर बार-बार लोगों से अपील की, “Netflix कैंसिल करो.” उन्होंने खुद भी अपना सब्सक्रिप्शन बंद करने की बात कही.

विवाद कैसे शुरू हुआ?

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब Netflix शो Dead End: Paranormal Park के निर्माता हैमिश स्टील ने कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था. स्टील ने उन्हें “नाजी” कहकर संबोधित किया और कथित तौर पर उनकी मौत पर तंज कसा. इसके बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया और मस्क ने भी Netflix को घेर लिया.

मस्क के आरोप

मस्क का कहना है कि Netflix न केवल ऐसे लोगों को काम देता है जो नफरत फैलाते हैं, बल्कि उनका कंटेंट भी बच्चों पर गलत असर डालता है. उन्होंने लिखा, “अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए Netflix कैंसिल करो.”

सिर्फ इतना ही नहीं, मस्क ने Netflix पर “भेदभाव” का भी आरोप लगाया. एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी फिल्मों और शोज में जानबूझकर “रेशियल अंडर-रिप्रेजेंटेड” कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर गर्व जताती है. मस्क के मुताबिक, “Netflix को स्किन कलर नहीं बल्कि टैलेंट और क्वालिफिकेशन के आधार पर लोगों को हायर करना चाहिए.”

शो पर “वोक एजेंडा” का आरोप

मस्क ने Netflix के शो पर यह भी आरोप लगाया कि यह बच्चों पर “वोक” और “ट्रांसजेंडर एजेंडा” थोपने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने शो के क्रिएटर स्टील को “गूमर” तक कह डाला.

यह पहली बार नहीं है जब मस्क ने ऐसी टिप्पणी की हो. वह लंबे समय से “वोक माइंड वायरस” के खिलाफ बयान देते रहे हैं और इसे समाज और बच्चों के लिए खतरनाक बताते हैं.

चार्ली किर्क की मौत और असर

गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में अमेरिकी राइट-विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनके अंतिम संस्कार में एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे. मस्क का गुस्सा इसी घटना के बाद और बढ़ गया.

अब सवाल यह है कि क्या मस्क की इस मुहिम का असर Netflix पर पड़ेगा? सोशल मीडिया पर #CancelNetflix ट्रेंड कर रहा है, और कई लोग मस्क की अपील मान भी रहे हैं. हालांकि, दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग Netflix का समर्थन भी कर रहा है.

Published at : 02 Oct 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
Netflix Elon Musk Charlie Kirk Hamish Steele
और पढ़ें
