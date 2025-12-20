हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभविष्य में गरीबी नहीं होगी, पैसे बचाने की जरूरत नहीं, एलन मस्क ने फिर किया बड़ा दावा

भविष्य में गरीबी नहीं होगी, पैसे बचाने की जरूरत नहीं, एलन मस्क ने फिर किया बड़ा दावा

एलन मस्क ने फिर दावा किया है कि भविष्य में गरीबी नहीं रहेगी और पैसे बचाने की भी जरूरत नहीं है. मस्क का कहना है कि रोबोट और एआई के कारण गरीबी खत्म हो जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Dec 2025 08:41 AM (IST)
एआई के कारण लोगों की नौकरियां तेजी से जा रही हैं. जहां लोगों को एआई के कारण बेरोजगारी का डर सता रहा है, वहीं अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को उम्मीद है कि एआई के विकास के कारण गरीबी खत्म हो जाएगी. वो कई मौकों पर यह दावा कर चुके हैं कि एआई के कारण गरीबी मिट जाएगी और लोगों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी. अब उन्होंने फिर से इसे दोहराते हुए कहा कि भविष्य में गरीबी नहीं रहेगी और लोगों को पैसे बचाने की भी जरूरत नहीं है. 

मस्क ने कही यह बात

अमेरिकी अरबपति रे डेलियो ने एक्स पर लिखा कि वो और उनकी पत्नी ट्रंप अकाउंट के लिए 6.25 बिलियन डॉलर दान कर रहे हैं. ट्रंप अकाउंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल है, जिसमें 2025 से लेकर 2028 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट्स खोले जाएंगे. इसका जवाब देते हुए मस्क ने लिखा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भविष्य में गरीबी नहीं रहेगी. मस्क ने डेलियो की तारीफ करते हुए लिखा कि आगे चलकर गरीबी नहीं रहेगी तो पैसे बचाने जरूरी नहीं है. सबको यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी. 

मस्क को एआई और रोबोट से उम्मीदें

एक और पोस्ट में मस्क ने लिखा कि एआई और रोबोट के कारण सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होगा. भविष्य शानदार होने वाला है और एआई और रोबोट के कारण सबके लिए सबकुछ पर्याप्त होगा. टेस्ला के सीईओ पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि एआई और रोबोट सोसायटी को पूरी तरह बदलकर रख देंगे. सारा काम एआई और रोबोट से होगा और इंसानों को काम नही करना पड़ेगा. अगर इंसान चाहेंगे तो शौक के तौर पर सब्जियां उगा सकेंगे. पिछले महीने मस्क ने यहां तक कह दिया था कि एआई और रोबोटिक्स के आने से पैसे की उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी.

Published at : 20 Dec 2025 08:41 AM (IST)
Elon Musk Artificial Intelligence Robotics TECH NEWS
Embed widget