iPhone 15 और iPhone 17 Pro पर धांसू ऑफर, एक नहीं, तीन जगह मिल रही है छूट, अभी चेक करें डील

अगर आप नए साल के मौके पर आईफोन खरीदना चाहते हैं तो क्रोमा, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल का फायदा उठा सकते हैं. इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आईफोन के नए से लेकर पुराने मॉडल पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप बजट के कारण आईफोन लेने से खुद को रोक रहे थे और अब बचत का जबरदस्त मौका आ गया है. जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाकर आप अपने या अपने किसी दोस्त और फैमिली मेंबर के लिए अब नया आईफो ले सकते हैं.

आईफोन 15 और 15 प्लस

59,900 रुपये की कीमत वाला आईफोन 15 क्रोमा पर 57,990 रुपये में लिस्टेड है. इसेक अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 2,000 का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 55,990 रुपये रह जाएगी. वहीं अमेजन पर यह फोन बिना किसी बैंक ऑफर के 54,999 रुपये में मिल रहा है. फ्लिपकार्ट पर यह सबसे सस्ता 51,999 रुपये का मिल रहा है. अगर आईफोन 15 प्लस की बात करें तो इसे क्रोमा से 3,510 की बचत के साथ 66,390 रुपये में खरीदा जा सकता है.

iPhone 16e

इसी साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ iPhone 16e क्रोमा पर 52,390 रुपये में लिस्टेड है. ICICI और SBI बैंक के कार्ड्स से इस पर 2,000 रुपये की और छूट पाई जा सकती है, जिसके बाद इसकी कीमत 50,390 रुपये रह जाएगी. दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट पर यह आईफोन 51,999 रुपये में लिस्टेड है. इस पर कोई बैंक ऑफर नहीं है.

आईफोन 17 प्रो

सितंबर में लॉन्च हुए फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 17 प्रो भी ग्राहकों को बचत का मौका मिल रहा है. इसकी कीमत में कटौती नहीं हुई है, लेकिन क्रोमा और फ्लिपकार्ट दोनों ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक ऑफर कर रहे है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 1,34,900 से कम होकर 1,30,000 रुपये रह जाती है.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन रिलायंस डिजिटल पर इस समय यह केवल 77,999 रुपये में लिस्टेड है. चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 76,999 रुपये रह जाती है.

