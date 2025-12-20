हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 15 और iPhone 17 Pro पर धांसू ऑफर, एक नहीं, तीन जगह मिल रही है छूट, अभी चेक करें डील

iPhone 15 और iPhone 17 Pro पर धांसू ऑफर, एक नहीं, तीन जगह मिल रही है छूट, अभी चेक करें डील

अगर आप नया आईफोन लेना चाहते हैं तो शानदार मौका आ गया है. इस समय अमेजन, क्रोमा और फ्लिपकार्ट से आईफोन सस्ते में खरीदे जा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Dec 2025 07:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप नए साल के मौके पर आईफोन खरीदना चाहते हैं तो क्रोमा, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल का फायदा उठा सकते हैं. इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आईफोन के नए से लेकर पुराने मॉडल पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप बजट के कारण आईफोन लेने से खुद को रोक रहे थे और अब बचत का जबरदस्त मौका आ गया है. जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाकर आप अपने या अपने किसी दोस्त और फैमिली मेंबर के लिए अब नया आईफो ले सकते हैं. 

आईफोन 15 और 15 प्लस

59,900 रुपये की कीमत वाला आईफोन 15 क्रोमा पर 57,990 रुपये में लिस्टेड है. इसेक अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 2,000 का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 55,990 रुपये रह जाएगी. वहीं अमेजन पर यह फोन बिना किसी बैंक ऑफर के 54,999 रुपये में मिल रहा है. फ्लिपकार्ट पर यह सबसे सस्ता 51,999 रुपये का मिल रहा है. अगर आईफोन 15 प्लस की बात करें तो इसे क्रोमा से 3,510 की बचत के साथ 66,390 रुपये में खरीदा जा सकता है.

iPhone 16e

इसी साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ iPhone 16e क्रोमा पर 52,390 रुपये में लिस्टेड है. ICICI और SBI बैंक के कार्ड्स से इस पर 2,000 रुपये की और छूट पाई जा सकती है, जिसके बाद इसकी कीमत 50,390 रुपये रह जाएगी. दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट पर यह आईफोन 51,999 रुपये में लिस्टेड है. इस पर कोई बैंक ऑफर नहीं है.

आईफोन 17 प्रो

सितंबर में लॉन्च हुए फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 17 प्रो भी ग्राहकों को बचत का मौका मिल रहा है. इसकी कीमत में कटौती नहीं हुई है, लेकिन क्रोमा और फ्लिपकार्ट दोनों ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक ऑफर कर रहे है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 1,34,900 से कम होकर 1,30,000 रुपये रह जाती है.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन रिलायंस डिजिटल पर इस समय यह केवल 77,999 रुपये में लिस्टेड है. चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 76,999 रुपये रह जाती है.

ये भी पढ़ें-

एआई से बने वीडियो का चुटकियों में लग जाएगा पता, जेमिनी में आया नया फीचर, बस करना होगा यह काम

Published at : 20 Dec 2025 07:47 AM (IST)
Tags :
FlipKart Croma IPhone 17 Pro TECH NEWS Iphone 15 Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 8: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Epstein Files: एपस्टीन स्कैंडल की नई फाइलें रिलीज, फाइलों में माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें
जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 8: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
नौकरी
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
World Most Consumed Dish: दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget